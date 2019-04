Personeelstekort: federale politie voert in Brussel geen sporenonderzoek meer uit bij diefstal zonder geweld ADN

09 april 2019

13u17

Bron: Belga 0 De federale politie gaat bij diefstallen en inbraken zonder geweld in Brussel niet meer ter plaatse komen voor sporenonderzoek. De zes Brusselse politiezones zijn daarover per brief ingelicht. Dat wordt vandaag bevestigd door een van de lokale politiezones.

De maatregel, die geldt tot eind dit jaar, is een gevolg van het aanhoudende personeelstekort. De Brusselse politiezones zullen aangetroffen sporen wel nog altijd kunnen afleveren bij het gerechtelijk labo.



Waarom de maatregel enkel voor de zes Brusselse politiezones wordt genomen, is niet duidelijk. De federale politie zal later nog bijkomende uitleg geven.