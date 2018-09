Personeelslid 101-centrale slaakt noodkreet over personeelstekort: "Het water is ons in de mond aan het lopen"

26 september 2018

Bron: Belga

In een anonieme brief aan persagentschap Belga slaakt een personeelslid van de 101-centrale in Vlaams-Brabant een noodkreet over het personeelstekort. De dienstverlening aan de burger kan hierdoor volgens de betrokkene niet meer gegarandeerd worden. Het brengt ook de veiligheid van de ploegen op het terrein in het gedrang. In een reactie bevestigt vakbondsman Marc Saenen de problemen.