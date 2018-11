Personeelsdirecteur brandweer maakt uitschuiver op Facebook: “Ik ben omringd door Doetnix, Kannix, Wilnix en Weetnix” Dimitri Berlanger

09 november 2018

08u45

Bron: Het Nieuwsblad 0 Ophef bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Personeelsdirecteur Dirk Keymolen permitteerde zich op Facebook een Asterix-mopje dat in heel slechte aarde viel bij zijn 620 collega’s. “Soms denk ik op het werk dat ik in een strip van Asterix en Obelix zit. Ik ben omringd door Doetnix, Kannix, Wilnix en Weetnix”, stond er te lezen.

De vakbonden stuurden meteen een boze mail naar het brandweercollege, dat bestaat uit de burgemeesters met een brandweerkazerne op hun grondgebied. De verontwaardiging in de kazernes is dan ook groot. “Ons maakt hij belachelijk maar hij slaagt er zelf als personeelsdirecteur nog niet eens in om het personeelstekort van 45 man op te vullen. Wie is dan de grootste Kannix?”, klinkt het boos.

Keymolen heeft inmiddels zijn excuses aangeboden in een e-mail aan de burgemeesters en de vakbonden. Hij heeft het over ‘een stomme post die hij plaatste na een jolig moment op de personeelsdienst’. De post werd intussen ook verwijderd.

Volgens burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde, die over ‘een zeer misplaatste post’ spreekt, wordt de zaak later deze maand wel besproken op het brandweercollege. Dan zal duidelijk worden of de uitschuiver nog een staartje krijgt.