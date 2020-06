Personeel zorgsector voert actie voor meer personeel en hogere lonen jv

18 juni 2020

08u17

Bron: belga 1 De christelijke vakbond ACV Puls organiseert vandaag een actiedag in de non-profitsector, die onder meer de ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang en gehandicaptenzorg omvat. De socialistische bond BBTK spreidt zijn acties over de hele week. Beide vakbonden eisen meer personeel en betere lonen.

In de coronacrisis is de 'witte sector' in het centrum van de aandacht gekomen. De zorgsector draait overuren om de ongeziene gezondheidscrisis aan te pakken, wat meteen ook de onvrede deed heropflakkeren. Het personeel wil dat de vele steunbetuigingen van de voorbije weken uitdraaien op structurele steun voor het zorgpersoneel.

De vakbonden pleiten daarom voor een "pact" over verschillende thema's. Hogere lonen staan op het eisenlijstje, maar er moet volgens de bonden ook meer budget gaan naar de instroom van personeel. "Bijvoorbeeld om mensen uit andere sectoren om te scholen tot zorgpersoneel. Daar verwachten we veel van", zegt ACV-vakbondsman Mark Selleslach.



Een grote betoging was voor de vakbonden "geen optie" in de coronaperiode. Wel zal het zorgpersoneel "creatieve actiemomenten" houden in de zorginstellingen. De acties zullen niet tot hinder voor de patiënten leiden, benadrukt Selleslach. Beelden en interviews van de acties bundelen de vakbonden online op Facebook en in een liveblog.

