Personeel ziekenhuis Aalst kreeg maandenlang te veel loon en moet nu deel terugbetalen FT

05 februari 2018

16u10

Bron: Belga & TV Oost 135 Iets minder dan de helft van het personeel van het OLV-ziekenhuis in Aalst heeft de voorbije 20 maanden te veel loon gekregen. Dat meldt de regionale zender TV Oost en bevestigt de directie van het ziekenhuis. Ze moeten het bedrag nu terugbetalen.

Enkele honderden medewerkers van het ziekenhuis kregen een tijdlang te veel loon, maar het ziekenhuis wil niet preciseren om hoeveel personeelsleden het precies gaat. "We betreuren dit ten zeerste", zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis. "We willen ons excuseren en hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren." De betrokken personeelsleden krijgen deze week te horen om hoeveel het precies gaat.



Een menselijke fout ligt aan de oorzaak waardoor enkele vaste personeelsleden die 's nachts op zon- en feestdagen werkten, meer loon hebben gekregen dan hen eigenlijk toekwam. In sommige gevallen gaat dat om kleine bedragen, maar vaak loopt het op tot enkele honderden euro. Ook over de totale som wil het ziekenhuis geen commentaar kwijt.

Het ziekenhuis vraagt het te veel betaalde loon terug, maar belooft dat wel op een "menselijke" manier te doen. Zo zal personeelsleden bij wie dat voor moeilijkheden zorgt, een terugbetalingsplan worden aangeboden.