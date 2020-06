Personeel Zeeman toont massaal hart aan familie overleden stichter: “Hij was als een vader voor ons” Koen Van De Sype

04 juni 2020

20u30 94 De bekende winkelketen Zeeman treurt. De Nederlandse stichter Jan Zeeman (78) overleed dinsdag na een kort ziekbed en dat is een harde noot om kraken voor het familiebedrijf. Om te tonen dat ze meeleven met de familie, hebben enkele Vlaamse personeelsleden een hartverwarmende actie op poten gezet. Zowel op sociale media als in de winkels van de textielketen.

Vliegende verkoper Guy Laporte uit het Oost-Vlaamse Waasmunster is een van de werknemers die hun schouders onder het initiatief zetten. “We zijn allemaal erg geraakt door het plotse overlijden van Jan Zeeman”, vertelt hij. “We willen als personeel allemaal samen ons hart laten zien aan zijn familieleden en hen duidelijk maken dat we aan hen denken en met hen meeleven.”

Profielfoto

Dat doen de werknemers door hun profielfoto op sociale media te wijzigen in een foto van het oude en bekende logo van de winkelketen. Dat werd ooit ontworpen door Jan Zeeman zelf. “Zaterdag wordt hij in intieme kring begraven en zullen we allemaal iets zwarts mogen dragen in de winkels”, aldus Laporte. “Er mag ook een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis.”





Jan Zeeman opende zijn eerste winkel in 1967 in het Nederlandse Alphen aan de Rijn. Intussen zijn er 1.300 filialen in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Hoewel de stichter in 1999 de dagelijkse leiding van het bedrijf overdroeg aan enkele familieleden, bleef hij wel eigenaar en liet hij zich nog altijd zien. Onder meer in videoboodschappen aan het personeel.

“Vroeger bezocht hij regelmatig de winkels”, aldus Laporte. “Hij sprak met iedereen en stond voor iedereen klaar. Zijn vrouw belde elke week voor de cijfers en ook zij was er altijd voor wie een babbel of ondersteuning nodig had. Ook op het einde van zijn leven was hij nog erg betrokken. Met hem is een stukje Zeeman gestorven. Het zal niet meer hetzelfde zijn. Hij was als een vader voor ons.”

Het familiale karakter leeft echt nog in het bedrijf. “Er is heel veel contact tussen de winkels”, aldus Laporte. “We horen elkaar vaak en zien elkaar meermaals per jaar. We hebben ook een groep op WhatsApp, waarin we nauw contact houden. Iedereen is verbonden met elkaar. Zeeman is een echt familiebedrijf. Gezelligheid en contact staan centraal.”

In Oost- en West-Vlaanderen is er al veel respons op het initiatief en gaat het als een lopend vuurtje rond. Laporte hoopt dat nog meer werknemers van Zeeman de actie op sociale media en in de winkels zullen opvolgen. “Hopelijk heeft tegen dit weekend het voltallige personeel van het bedrijf zijn of haar profielfoto veranderd. Het zou een heel mooi eerbetoon zijn”, klinkt het nog.

