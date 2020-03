Personeel van rusthuizen zet zich schrap: “Wij redeneren: in tijden van oorlog moet een soldaat ook naar het front”

Het nieuws dat de zwakste rusthuisbewoners die besmet zijn met het coronavirus volgens een nieuwe richtlijn niet meer naar het ziekenhuis worden gebracht , is ook in het woonzorgcentrum Booghuys in Leuven hard aangekomen. “Veel bewoners hebben hier kwaaltjes of medische problemen. Da’s natuurlijk nét de reden waarom ze niet meer thuis wonen”, zegt directeur Els Ronsmans.