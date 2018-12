Personeel Van Hool legt werk stil uit woede over loonsanctie mvdb

21 december 2018

13u18

Bron: VRT 1 Het personeel van busbouwer Van Hool in Koningshooikt (Lier) heeft het werk neergelegd, zo meldt de VRT. Ze doen dit uit onvrede over een sanctie die werd opgelegd aan zes personeelsleden.

Directe aanleiding is een incident begin deze week. Zes personeelsleden zouden anderhalf uur niet hebben gewerkt en moeten nu van de directie een kwartier loon inleveren.



De vakbonden houden het op slechts een half uur pauze. De betrokkenen zouden het personeel in de nasleep van de nationale actiedag van vorige vrijdag hebben willen informeren. De bonden willen dat de directie de sanctie terugdraait, maar die gaat daar niet op in. Directeur Stefaan Verschoren spreekt van een actie “buiten proportie”.