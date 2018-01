Personeel van Citadel-ziekenhuis in Luik staakt op 25 januari jv

Het personeel van het Citadel-ziekenhuis in Luik heeft aan het einde van de personeelsvergadering vanmorgen beslist om het werk neer te leggen. De werknemers namen het niet dat dat de directie het tijdens de vergadering met de vakbonden vorige week maar over één van de drie besparingsmaatregelen wilde hebben.

De vakbonden willen niet onderhandelen als niet alle maatregelen bespreekbaar zijn, stelt Lina Cloostermans van de Franstalige christelijke vakbond voor Openbare Diensten. Op 25 januari komt er een staking.

Tijdens de personeelsvergadering vanmorgen lieten de werknemers verstaan dat ze willen dat de directie de drie besparingsmaatregelen die in de begroting voor 2018 voorzien zijn laat varen. Het gaat om de plannen om het equivalent van 35 voltijdse banen te schrappen, de eindejaarspremie te verminderen en de premie voor onaangenaam werk aan te passen.

De laatste maatregel werd afgelopen vrijdag besproken tijdens de vergadering tussen het management en de vakbonden. "De directie wil punt voor punt onderhandelen en kondigt al aan dat het verminderen van de eindejaarsuitkering pas in september kan besproken worden. Wij willen echter dat over het geheel van besparingsmaatregelen onderhandeld wordt. Wij vinden dat de inspanning die van het personeel gevraagd wordt niet billijk is ten opzichte van die die van de artsen wordt gevraagd. Vooral omdat het de patiënt is die zal betalen door toegenomen erelonen", stelt Cloostermans.

De werkonderbreking vandaag laat zich vooral voelen op de afdeling medische beeldvorming en het operatiekwartier. Daardoor zijn afspraken en operaties uitgesteld. "De algemene kliniek en de rest van het ziekenhuis draait", stelt Valérie Marechal, de communicatiedirectrice van het Citadel-ziekenhuis.

Het personeel heeft ook beslist om op 25 januari te staken, de dag waarop de volgende vergadering met de directie plaatsvindt.