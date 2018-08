Personeel Levanta klaagt wantoestanden aan: "Patiënte al 13 weken vastgebonden" KVE

23 augustus 2018

07u07

Bron: Belga 0 Personeelsleden klagen in De Morgen de wantoestanden aan in Levanta, de hoogbeveiligde afdeling van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. Afzonderen en vastbinden zijn er schering en inslag, schrijft de krant.

Na klachten van patiëntes en verschillende negatieve rapporten van de Zorginspectie, is nu voor meerdere personeelsleden de maat vol, klinkt het. In De Morgen getuigen ze over de mensonwaardige praktijken in deze afdeling van het centrum Sint-Jan-Baptist, dat gerund wordt door de Broeders van Liefde.

De personeelsleden vertellen over een vrouw die al dertien weken ligt vastgebonden. "Met een vijfpuntsfixatie", zegt een van de personeelsleden. "Dat betekent dus dat ze is vastgebonden aan handen, voeten en middel. Af en toe maken ze haar eens los - om haar te verschonen of omdat ze even naar buiten mag - maar het merendeel van de tijd ligt ze vast."

De hoofdgeneesheer van Levanta, Jan De Varé, is met verlof en verwijst naar de directie. Die wil evenmin commentaar kwijt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) laat in de krant nogmaals weten dat haar administratie in overleg zal gaan met de directie van Levanta.