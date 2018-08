Personeel Levanta klaagt wantoestanden aan: "Patiënte al 13 weken vastgebonden" - Psychiatrisch centrum reageert: "Of het beleid moet worden bijgestuurd, zullen we binnenkort bekijken" KVE en AW

23 augustus 2018

07u07

Bron: Belga 6 Personeelsleden klagen in De Morgen de wantoestanden aan in Levanta, de hoogbeveiligde afdeling van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. Afzonderen en vastbinden zijn er schering en inslag, schrijft de krant.

Na klachten van patiëntes en verschillende negatieve rapporten van de Zorginspectie, is nu voor meerdere personeelsleden de maat vol, klinkt het. In De Morgen getuigen ze over de mensonwaardige praktijken in deze afdeling van het centrum Sint-Jan-Baptist, dat gerund wordt door de Broeders van Liefde.

De personeelsleden vertellen over een vrouw die al dertien weken ligt vastgebonden. "Met een vijfpuntsfixatie", zegt een van de personeelsleden. "Dat betekent dus dat ze is vastgebonden aan handen, voeten en middel. Af en toe maken ze haar eens los - om haar te verschonen of omdat ze even naar buiten mag - maar het merendeel van de tijd ligt ze vast."

De hoofdgeneesheer van Levanta, Jan De Varé, is met verlof en verwijst naar de directie. Die wil evenmin commentaar kwijt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) laat in de krant nogmaals weten dat haar administratie in overleg zal gaan met de directie van Levanta.

"We zijn niet blind voor wat er in de media verschijnt"

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de directie van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist ontboden voor een gesprek om op korte termijn verbeteringen te realiseren. Het gesprek vindt morgennamiddag plaats, aldus het Agentschap in een persmededeling.

"De Zorginspectie is onze bron en we baseren ons op de officiële vaststellingen, maar we zijn ook niet blind voor wat er in de media verschijnt en de maatschappelijke verwachtingen die daaruit voortkomen", zegt woordvoerder van het Agentschap Joris Moonens.

Om alle kansen te geven aan de dialoog met de directie, zal het Agentschap niet verder reageren tot het gesprek heeft plaatsgevonden, klinkt het nog. "We zullen in ieder geval verbeteringen eisen op korte en middellange termijn." Moonens verklaart nog dat het Agentschap een constructief gesprek verwacht, mede omdat de directeur van Sint-Jan-Baptist in de media al heeft laten weten open te staan voor verbeteringen.

Naast het gesprek van morgen zal Zorg en Gezondheid de komende weken op basis van de vaststellingen van de Zorginspectie een verbeterplan opstellen. Verwacht wordt dat tegen het einde van dit jaar een kader met eisen klaarligt. De voorziening krijgt daarna een half jaar om aan die eisen te voldoen.

Maggie De Block doet nog geen uitspraken

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet eerder al weten dat ze in overleg zal gaan met het psychiatrisch centrum. De onthullingen in De Morgen over wantoestanden op basis van anonieme getuigenissen, veranderen daar niets aan, zegt haar woordvoerder Jelle Boone. "Over die anonieme getuigenissen, die momenteel onder voorbehoud moeten worden geplaatst, kunnen we geen uitspraken doen. De kwesties die worden aangekaart zullen wel zeker in de gesprekken worden opgenomen."

"Media berichten niet altijd met de nodige nuance"

Bij de Broeders van Liefde, die het psychiatrisch centrum runnen, willen ze niet vooruitlopen op het onderzoek van de Zorginspectie. "Uiteraard zal dat verslag met de nodige zorgvuldigheid worden bekeken", zegt gedelegeerd bestuurder Raf De Rycke in De Morgen. "Wat in de media verschijnt, heeft niet altijd de nodige nuance. Veel zaken gebeuren om de veiligheid te garanderen. Het gaat om een van de moeilijkste doelgroepen die er zijn. Of het beleid moet worden bijgestuurd, zullen we binnenkort bekijken."

Bij Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie waarvan Levanta lid is, werken ze aan adviezen over vrijheidsberoving van patiënten. "In het najaar hopen we hiermee klaar te zijn," zegt gedelegeerd bestuurde Margot Cloet in de krant.