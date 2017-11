Personeel jeugdinstelling blokkeert poort om te verhinderen dat 15-jarige agressieveling opnieuw wordt opgenomen mvdb

10u45

Bron: Gazet van Antwerpen - VRT 3 vlaanderen.be De gemeenschapsinstelling voor delinquente jongeren De Markt in Mol. Het personeel van de jeugdinstelling De Markt in Mol heeft gistermiddag de poort geblokkeerd om te vermijden dat een agressieve jongen (15) terug werd binnengebracht, melden Gazet van Antwerpen en de VRT.

De Antwerpse jongen had woensdag twee kamers afgebroken in de jeugdinstelling. Hij uitte ook verbale bedreigingen aan het personeel. De jongen werd daarop door een zeskoppig politieteam opgepakt en werd onderzocht door twee psychiaters. Zij adviseerden om de jongen terug te sturen naar de gemeenschapsinstelling voor delinquente jongeren, maar dat pikte het personeel niet.

De vakbonden van De Markt hielden een spontane actie om te verhinderen dat de minderjarige opnieuw in de jeugdinstelling werd opgenomen. Het Agentschap Jongerenwelzijn en bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) werden ingelicht. De tiener mocht van de jeugdrechter de afgelopen nacht thuis doorbrengen. Hij moet zich vandaag opnieuw bij de rechter melden. Die beslist later vandaag over wat er moet gebeuren.