Personeel Ivago keurt cao goed: werkzekerheid, loonsverhoging en 'jubileumpremie' Redactie

24 september 2018

12u07

Bron: belga 0 In Gent heeft het personeel van afvalintercommunale Ivago een cao voor 2019 goedgekeurd, zo melden directie en vakbonden. Het akkoord biedt werkzekerheid, een loonsverhoging en een 'jubileumpremie' van 500 euro. De afvalintercommunale bestaat volgend jaar 25 jaar.

In augustus legde het personeel bij Ivago nog enkele dagen het werk neer en stapelde het huisvuil zich op in de straten van Gent. De syndicale onrust werd uiteindelijk bedwongen en er werd overleg aangekondigd over enkele punten, zoals een betere hitteregeling en bijstand bij inhaalbewegingen. Daar gaat de cao niet op in: die voorstellen worden in een overlegcomité behandeld.

De cao voorziet ook in het behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden en in een fietsvergoeding aan het huidige maximum van 0,23 euro per kilometer. De directie vraagt expliciet om sociale vrede voor de duur van het akkoord.

De christelijke vakbond ACV is tevreden met de financiële tegemoetkomingen door de directie. "We hebben van het personeel het signaal ontvangen dat dit een goed akkoord is", zegt vakbondsman Peter Wieme.

Het protocol werd door alle vakbonden ondertekend. "Inzake de geldelijke eisen en de cao is de sociale vrede gewaarborgd. Maar op 9 oktober wordt ook rond praktische zaken als wederzijds respect verder onderhandeld", zegt Wieme nog. De vakbond wil tegen dan ook een concrete invulling van maatregelen om moeilijke kwesties als het wederzijdse respect tussen personeel en directie bij de afvalintercommunale aan te pakken.