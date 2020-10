Personeel gevangenis Sint-Gillis begint aan 24 urenstaking KVDS

01 oktober 2020

22u18

Bron: Belga 1 In de gevangenis van Sint-Gillis heeft het personeel donderdag om 22 uur het werk voor 24 uur stilgelegd om het personeelstekort aan te klagen. De actie wordt gedragen door de drie vakbonden ACV, VSOA en ACOD. Intussen is er al een volgende stakingsaanzegging ingediend.

De werklast die gepaard gaat met het constante personeelstekort is de hoofdreden voor het personeel om het werk neer te leggen. Volgens ACV-hoofdmilitant Helmut Van Hoorne zijn in de gevangenis van Sint-Gillis maar 360 voltijdse werknemers aan de slag, terwijl het er eigenlijk 392 zouden moeten zijn.

Vleugel

"Voor een vleugel van 150 gevangen zijn ze soms maar met vier bewakers in plaats van met zes. Zo moet je het werk aanpassen en wordt het simpelweg gevaarlijk", aldus Van Hoorne.





De vakbonden vragen dat er extra personeel komt, want de huidige aanwervingen volstaan niet en ondanks de grote werkloosheid in Brussel blijkt het erg moeilijk om voor een job in het gevangeniswezen promotie te maken.



"We willen de federale regering er bewust van maken dat het met de opening van de gevangenis in Haren belangrijk wordt om mensen aan te werven en vooral op te leiden, want dat kost tijd", benadrukt Van Hoorn.

De vakbonden hebben intussen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend en willen op 16 oktober een nieuwe 24 urenstaking om druk te blijven zetten op de directie en de overheid.

