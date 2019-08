Personeel gevangenis Brugge weer aan het werk nadat 'gevaarlijkste gevangene' wordt overgeplaatst kg

05 augustus 2019

21u53

Bron: Belga 0 Het personeel van de gevangenis in Brugge gaat stilaan weer aan het werk volgens normaal regime. Dat meldt de socialistische vakbond ACOD. Nadat een gedetineerde eind juli drie cipiers zwaar had toegetakeld, ging het personeel over op minimaal regime. Na het overleg van vandaag ziet het ernaar uit dat er een akkoord bereikt is en dat het personeel weer aan het werk gaat.

Het personeel van de afdeling hoge veiligheid, waar het incident plaatsvond, ging meteen na het incident over op minimaal regime. Dat wil zeggen dat de acht gedetineerden op die afdeling hun cel niet mochten verlaten. Ze kregen geen bezoek, wandeling of douches.



Vandaag werd een volledige voormiddag overlegd tussen de lokale directie, vakbonden en het personeel. Er werd tegemoetgekomen aan de eis van het personeel om 'gevaarlijkste gevangene' Ringo De Witte over te plaatsen naar het FPC Gent. Dat gebeurt al deze week in plaats van eind augustus zoals eerst beloofd. Daarom gaat het personeel nu geleidelijk aan terug aan de slag.



"Vanaf morgen zullen alle afdelingen weer volgens de normale dagshifts werken. Dat werd bij het personeelsoverleg unaniem beslist", zegt Kris Crevits van het ACOD. Verder zijn er nog enkele technische maatregelen getroffen omwille van de veiligheid. "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt in verband met het boeien van gedetineerden. Ook zal er extra personeel komen in de afdeling hoge veiligheid", aldus Kris Crevits.

