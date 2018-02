Personeel gesloten jeugdinstelling staakt: "Misbruikte meisjes zet je niet bij jongens van wie ze bang moeten zijn"

Annick Grobben

02 februari 2018

Minderjarige daders en slachtoffers van seksueel misbruik samen in een gesloten jeugdinstelling: dat is anno 2018 realiteit in de Molse gemeenschapsinstelling De Kempen. Zo goed als het voltallige personeel ging gisteren in staking.