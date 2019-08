Personeel FN ongerust over wapenembargo tegen Saudi-Arabië SVM

29 augustus 2019

19u26

Bron: Belga 2 De Luikse afdeling van het ABVV Metaal maakt zich zorgen over een eventueel embargo op de export van wapens naar Saudi-Arabië. Het land is een grote klant van de Waalse wapenindustrie, in het bijzonder van FN Herstal en John Cockerill. De vakbond heeft een brief geschreven naar PS, MR en Ecolo -de drie partijen die onderhandelen over een Waals regeerakkoord- voor een ontmoeting.

Bij FN Herstal werken 1.500 mensen, bij John Cockerill (ex-CMI) zijn er 1.200 arbeidskrachten aan de slag. "Vandaag zijn al die werknemers en werkneemsters in het ongewisse over hun toekomst, net als hun gezinnen. Dat is onaanvaardbaar", vindt de Luikse centrale.

De Waalse regering is bevoegd voor de uitvoerlicenties. De vergunningen voor Saudi-Arabië zijn bijzonder omstreden. Het land is verwikkeld in de oorlog in Jemen. De vakbond vreest dat een regeerakkoord die licenties in gevaar zou kunnen brengen. "Als die uitvoervergunningen er niet komen, zou de economische en sociale impact dramatisch zijn voor het voortbestaan van die bedrijven", waarschuwt het ABVV.

Miljardenverlies

Saudi-Arabië betaalde naar verluidt al 180 miljoen euro aan voorschotten aan FN. Die zouden moeten worden terugbetaald, net als contractueel bepaalde schadevergoedingen van 250 miljoen euro. Bij John Cockerill is sprake van een contract van 4 miljard euro. Het contract niet nakomen zou een economisch verlies van 5 miljard euro veroorzaken, aldus de vakbond.

Die vindt trouwens dat zo’n embargo tegen Saudi-Arabië niet door Wallonië alleen ingevoerd mag worden. Dat zou eerder op Europees of internationaal niveau moeten gebeuren. "Een unilateraal Waals embargo zou geen enkele impact hebben op de humanitaire situatie in Jemen en zou bijzonder hypocriet zijn. Wallonië alleen zal de wapenhandel niet veranderen. Een embargo zou enkel de economische activiteit in Wallonië schrappen en naar andere landen verplaatsen.”