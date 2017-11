Personeel Everberg: "We bijten onze tanden stuk op sommige jongeren" SPS

09u06

Bron: Belga 4 Vertommen Er heerst bezorgdheid over de veiligheid in jeugdinstelling De Grubbe in Everberg. Vorig jaar schoot het aantal isolaties na - vaak ­gewelddadige - incidenten er omhoog naar 49, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2015. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) heeft opgevraagd. Hij pleit in De Standaard en Het Nieuwsblad voor de uitbouw van een 'high security - high care'-voorziening, met een aparte opvang voor de groep jongeren met complexe psychiatrische problemen.

Vorig jaar was er in de gemeenschapsinstelling van Everberg 35 keer "een acuut veiligheidsprobleem". Zes keer moest een jongere tegen zichzelf beschermd worden, wegens automutilatie of zelfmoordneigingen. Zes keer was er sprake van fysieke agressie tegen het personeel. In totaal moest het personeel van Everberg vorig jaar 49 keer een jongere isoleren, bijna dubbel zoveel als in 2015, en bijna één per week.



"2016 was geen gemakkelijk jaar", geven ze toe bij het Agentschap Jongerenwelzijn, verantwoordelijk voor Everberg. De stijging is volgens hen te wijten aan "een beperkte groep jongeren, die steeds opnieuw betrokken is bij incidenten" "We bijten er onze tanden op stuk", klinkt het in De Standaard. Al wijzen ze er tegelijk op "dat het aantal agressie-incidenten traditioneel schommelt".

N-VA-parlementslid Lorin Parys herhaalt zijn pleidooi voor de uitbouw van een 'high ­security-high care'-voorziening, waar de onhandelbare groep zorg kan krijgen in een beveiligde setting. "We mogen niet naïef zijn, en moeten veiligheid eerst plaatsen. Voor personeel én voor jongeren."