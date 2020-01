Personeel en vakbonden VRT verspreiden boodschap vlak voor start ‘Terzake’: “We zullen ons blijven verzetten” LH

20 januari 2020

20u52

Bron: Belga 0 Het personeel en de vakbonden van de VRT hebben deze avond voor de start van ‘Terzake’ op Canvas een niet mis te verstane boodschap op het tv-scherm verspreid. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering CEO Paul Lembrechts heeft ontslagen.

"Vandaag heeft de Vlaamse regering de CEO van de VRT ontslagen", gaat de boodschap van start. "Dit is de zoveelste beslissing over het hoofd van de medewerkers heen. Het VRT-personeel neemt dit niet. We eisen een directie die de openbare omroep verdedigt tegen de besparingswoede. Wij zullen ons blijven verzetten tegen elke poging om de openbare omroep te verzwakken." De boodschap komt van ACOD-VRT, ACV-VRT en VSOA-VRT.

De Vlaamse regering ontsloeg maandagochtend Lembrechts. De beslissing volgde na enkele weken van conflict aan de top van de openbare omroep. Lembrechts vroeg het ontslag van Peter Claes. Maar de raad van bestuur weigerde Claes te ontslaan, wat tot een patstelling leidde. Eind december werd een bemiddelaar aangesteld, maar die kon het conflict niet ongedaan maken.

Het ontslag van Lembrechts door de Vlaamse regering zit het personeel van de openbare omroep hoog. De vakbonden bij de VRT noemden het ontslag eerder al "onaanvaardbaar". "Lembrechts heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen. De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar, zeker nu de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst op het punt staan te beginnen.”

Om hun onvrede kracht bij te zetten, houdt het personeel van de VRT op maandag 27 januari vanaf middernacht een 24-urenstaking.