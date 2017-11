Personeel distributiecentrum Bpost Hasselt legt spontaan het werk neer

10u58

Bron: Belga

In het distributiecentrum van Bpost in Hasselt is deze ochtend omstreeks acht uur een spontane staking uitgebroken, vermoedelijk wegens wijzigingen in de organisatie. "De meerderheid van het personeel heeft het werk neergelegd", bevestigt de woordvoerder van Bpost, Barbara Van Speybroeck.