Personeel Delhaize mag voortaan hoofddoek dragen: “Willen correcte afspiegeling zijn van de maatschappij” Dietert Bernaers

09 oktober 2020

16u50 202 Werknemers van Delhaize mogen voortaan tijdens de uren een hoofddoek dragen. “We willen een correcte afspiegeling zijn van de maatschappij”, laat een woordvoerder van de supermarkt weten.

Misschien hebt u het zelf al gezien, aan de kassa of tussen de winkelrekken: bij Delhaize mag het personeel tegenwoordig een hoofddoek dragen. De aanpassing van het arbeidsreglement gebeurde al een jaar geleden, maar raakte nu pas bekend. “We hebben besloten om ons beleid te actualiseren omdat we een correcte afspiegeling willen zijn van de maatschappij”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Iedereen is welkom bij Delhaize en iedereen moet zich ook welkom voélen.”

Alle hoofddeksels zijn toegestaan. Dus niet alleen hoofddoeken maar ook keppels en petten. “Belangrijke voorwaarde is wel dat er geen probleem is qua veiligheid of herkenbaarheid. Om die reden kan een boerka, bijvoorbeeld, nog steeds niet.”

De nieuwe regel geldt enkel voor de supermarkten die door Delhaize zelf uitgebaat worden. “Zelfstandige uitbaters van AD Delhaize-filialen beslissen zelf welk beleid ze voeren, voor hen is het louter een advies.”

En de rest?

Delhaize is met de opheffing van het hoofddoekenverbod zeker geen trendsetter. In winkelketens als Ikea of Torfs mogen werknemers al jaren een (religieus) hoofddeksel dragen. Ook in de sector van de warenhuizen zijn er ketens die het al lang toestaan. Bij Albert Heijn is de hoofddoek zelfs opgenomen in het uniform.

Bij Colruyt en Carrefour zul je geen hoofddoeken zien bij het personeel. Bij Carrefour is er een totaalverbod, Colruyt staat het dragen van hoofddeksels toe aan werknemers die niet in contact komen met klanten. “Omdat we de neutraliteit willen bewaren, mag het personeel in onze winkels geen uiterlijke tekenen van religieuze of politieke overtuiging tonen”, aldus een woordvoerster.