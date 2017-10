Permanente bewaking in administratief centrum van Houthalen-Helchteren bewerkt door: mvdb

De gemeente Houthalen-Helchteren laat vanaf maandag een bewakingsagent postvatten aan de hoofdingang van het NAC, het administratief centrum van de gemeente. Dat bevestigt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). De gemeente nam de stap na enkele incidenten waarbij het gemeentepersoneel zich onveilig voelde.

De afgelopen maanden deden zich aan de sociale balie in het administratief centrum van Houthalen-Helchteren enkele incidenten voor. "We hebben beslist op basis van een tweetal feiten", aldus burgemeester Yzermans. "Het waren geen zware incidenten, maar het personeel gaf toch aan dat er iets moest gebeuren en daar zijn we meteen op ingegaan." Zo werd onder andere een juridisch medwerkster deze zomer met de dood bedreigd door een OCMW-klant.

100.000 euro per jaar

Op vraag van de vakbond is de gemeente rond de tafel gaan zitten om een plan uit te werken. "We zijn samen uitgekomen op een vierstappenplan", aldus Yzermans. "De eerste stap is de permanente bewaking op alle openingsuren, maar ook buiten de balie-uren. De bewakingsagent zal tussenkomen bij incidenten en het eerste aanspreekpunt worden voor de politie. In totaal kost de bewakingsagent 100.000 euro per jaar."

Hoe omgaan met ongeoorloofd gedrag

Daarnaast stelt de gemeente ook een agressieprotocol op voor het gemeentepersoneel. "Dat is een soort stappenplan waarin staat hoe mensen moeten reageren op fysiek of verbaal geweld of mails", klinkt het. "Het is eigenlijk een handleiding in het omgaan met ongeoorloofd gedrag."



Ten derde zal de gemeente vanaf maandag ook werken met één hoofdingang. "Zo kunnen er geen mensen via zij-ingangen binnenglippen en heeft de bewakingsagent het volledige overzicht", aldus de burgemeester.

Als laatste gaat het gemeentebestuur ook de infrastructuur in het administratief centrum herbekijken. "We gaan onder meer nakijken of we voldoende bewakingscamera's hebben en of de balies veilig zijn voor het personeel", aldus Yzermans. "Het zou bijvoorbeeld kunnen dat we moeten werken met schermen, maar dat is iets wat we later zullen bekijken."

Burgemeester Yzermans vermoedt dat de gemeente Houthalen-Helchteren een van de eerste gemeenten in Vlaanderen is dat met een bewakingsfirma zal werken voor het administratief centrum. "Ik denk dat we de eersten zijn in Limburg", gaat Yzermans verder. "Enkel in het provinciehuis wordt het ook al toegepast heb ik gemerkt."