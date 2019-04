Perenboeren met de handen in het haar: een derde van de oogst onverkoopbaar TVC

De Belgische perenboeren zitten in een diepe crisis, want ze krijgen hun oogst amper verkocht. Vooral door de droogte van vorig jaar blijkt een derde van de peren onverkoopbaar. Dat bericht VRT NWS vandaag en wordt door de Boerenbond bevestigd.

Het is al enkele jaren zwoegen voor de perenboeren - onder meer door verschillende stormen en de Ruslandboycot - en vorig jaar kregen ze daarbovenop met droogte en hitte te maken. Die aanhoudende droogte zorgde ervoor dat de peren onvoldoende hebben kunnen groeien. De peren zijn daardoor kleiner en van mindere kwaliteit.

De peren staan door de mindere oogst momenteel laag geprijsd. "Door de droogte zijn er minder peren van de A-klasse en de iets kleinere peren zijn nu ook minder waard, dus de prijs is ferm ingezakt", zegt Stijn De Roo van Boerenbond. Hij wijst erop dat een peer geen fabrieksproduct is, "dus afhankelijk van de omstandigheden zijn ze elk jaar anders."

bewaarwaarheid

De peren worden bewaard in koelcellen, maar ook de bewaarbaarheid van de peren blijkt te zijn afgenomen. Een derde is zelfs onverkoopbaar, terwijl andere peren met verlies worden verkocht. "De peren worden op een temperatuur net boven het vriespunt gehouden, zodat ze zo weinig mogelijk ademen. Maar zelfs bij die ideale omstandigheden ligt de bewaarwaarheid iets lager", legt De Roo uit.

De perenboeren zitten dan ook met de handen in het haar. "De volgende bloesems staan nu in bloei, maar of de oogst beter zal zijn, weten we pas over een paar maanden. Het blijft een natuurlijk product en dat kan wel eens tegenvallen. We hopen dat de Vlaming nu massaal peren begint te kopen en te eten", besluit De Roo.