PER PROVINCIE: zo hard werd uw regio getroffen door de storm Redactie

18 januari 2018

15u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 De aangekondigde storm heeft lelijk huisgehouden in grote delen van het land. Een overzicht per provincie, dat we in de loop van de dag en avond verder aanvullen.

ANTWERPEN

In Antwerpen is een 40-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer, afkomstig uit Limburg, was in de Lakenstraat aan het Fotomuseum in de richting van het Hof van Beroep aan het wandelen toen ze geraakt werd door een rondvliegende terraszetel. Ze is met een hoofdwonde naar het Universitair Ziekenhuis overgebracht. Ze zou niet in levensgevaar verkeren. De eigenaar van de zetel is intussen gevonden en zal burgerlijk aansprakelijk worden gesteld.

Rond 16 uur stond het aantal brandweerinterventies van de Zone Antwerpen op 460. Wellicht komen er daar nog veel bij als veel mensen thuiskomen van hun werk en dan pas schade zullen zien. Op een normale dag heeft de Zone Antwerpen zo'n 20 interventies.

Door een rukwind is een metalen dakplaat van een meter breed en bijna vijf meter lang losgekomen van een toren bovenop de Foodmarket Mercado op de Groenplaats. Het gevaarte is over het torentje gevlogen en tientallen meters naar beneden gevallen op de openbare weg. De plaat kwam deels op de rijbaan en deels op het voetpad terecht, naast een tramhalte en tramkabels. "Als er net op dat moment iemand passeerde, was die morsdood geweest", klinkt het bij Mercado. Ook de toren van Grand Bazar verloor brokstukken tijdens de storm, die kwamen op de Groenplaats terecht. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Op Linkeroever kwamen op de August Vermeylenlaan hele terrassen naar beneden. De brandweer kwam ter plaatse.

Aan een ander appartementsgebouw in Antwerpen moesten bewoners halsbrekende toeren uithalen op de 7de verdieping om hun terras te beveiligen.

Aan de Ernest Van Dijckkaai in Antwerpen werd de weg afgezet omdat een stelling dreigde om te vallen. Aan het hof van beroep op Antwerpen-Zuid zijn daken en platen weggewaaid.

In Hoboken liep een tankstation op de Sint-Bernardsesteenweg stormschade op. Eén persoon raakte gewond toen een deel van het dak naar beneden kwam.

In Ekeren moesten de bewoners van de Veltwijcklaan tijdelijk hun huis verlatgen, nadat er een gaslek ontstaan was door een omgevallen boom die de gasleiding beschadigde. De situatie is intussen weer veilig.

In Mortsel belandde een boom op een wagen aan parking Heilig Kruiskerk.

In Schoten raakte een vrouw gewond toen er een boom op haar huis terechtkwam. De vrouw kreeg een dakpan op haar hoofd. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en was er gelukkig niet zo erg aan toe. In de Vaartdreef in Schoten is een boom op een woning terechtgekomen.

Aan de Frans Cretenlaan in Schelle kwam een boom terecht op het voetpad.

In de Hoogstraat in Hemiksem kwam een stalen gevel los. De brandweer moest het huis stutten.

Bij voetbalclub KFC Berendrecht is het dak van het gebouw weggewaaid. De schade aan de kleedkamers is groot.

Op de Koningin Astridlaan in Kontich kwam een schoolbus in aanraking met een afgebroken boom. Er zaten zestien kinderen op de bus, maar niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen. Volgens de politie hebben de inzittenden geluk gehad, aangezien de boom afbrak net op het moment dat de bus langsreed. "De boom heeft de bus geraakt aan de rechtervoorkant, waardoor ook de voorruit beschadigd is", zegt Sarah Debruyne van de lokale politie. "De bus was niet meer rijvaardig. De kinderen zijn naar school gebracht. Die was vlakbij, dus dat is vlot verlopen. We hebben slachtofferhulp aangeboden, maar de school heeft aangegeven dat ze daar zelf voor zou instaan."

Nog in Kontich kwam op de Mechelsesteenweg de lichtreclame van kledingzaak Sawadi los over een lengte van 30 meter, en werd weggeblazen door de stormwind.

De brandweer van de zone Kempen, in onder meer Geel en Mol, heeft tussen de 550 en 600 oproepen ontvangen voor stormschade. Het overgrote deel daarvan betreft bomen, dakpannen en zonnepanelen die gaan vliegen zijn. Er is sprake van één lichtgewonde: een persoon die gevallen is in zijn woning in Balen, waar een boom op viel. Op verschillende plaatsen zijn ook delen van daken weggevlogen.

De hulpverleningszone Taxandria in de regio Turnhout heeft omstreeks 16 uur al 600 oproepen gekregen voor stormschade. Vooral het gebied van Vosselaar, Oud-Turnhout, Turnhout en Retie kreeg het zwaar te verduren. Op het kanaal Dessel-Schoten is de scheepvaart gestremd door bomen die in het water zijn gevallen.

In Turnhout wordt ook woonzorgcentrum Sint-Lucia deels geëvacueerd. Het dak is beschadigd waardoor er vannacht waterinsijpeling wordt verwacht. 36 bewoners van de bovenste verdieping kunnen niet op hun kamer blijven. Wie niet opgehaald kan worden door familie, zo’n 25 bewoners, zullen de nacht doorbrengen in de cafetaria. Hun bedden worden naar daar verhuisd.

In de regio viel ook één lichtgewonde: een 71-jarige man moest uit zijn wagen bevrijd worden in Rijkevorsel, nadat er een boom op terechtgekomen was. De brandweer probeert donderdag zoveel mogelijk oproepen af te handelen en concentreert zich volgens commandant Luc Faes op gebouwen die schade opliepen, aangezien er regen wordt voorspeld. De civiele bescherming helpt daken te dichten.

De kantine van voetbalclub SK Merksplas in de Antwerpse Kempen is door het stormweer gedeeltelijk weggewaaid. De schade is groot. Het dak ging waaien en een deel van de gevel is weg.

In Oud-Turnhout werd een kinderdagverblijf ontruimd. Een deel van het dak waaide er weg. Daardoor is er instortingsgevaar voor de bovenste verdieping. Op de benedenverdieping is er geen gevaar, maar aan ouders is gevraagd de 24 kindjes op te halen.

Door het stormweer zijn de zonnepanelen van deze woning de Kruisweg in de Kempische gemeente Lille weggewaaid.

LIMBURG

Het plat dak van enkele lokalen van een lagere school langs de Weg naar As in Meeuwen-Gruitrode is de lucht ingegaan tijdens de hevige rukwinden. Gelukkig raakte niemand gewond. Door het wegwaaien van het dak is ook de muur aan de voorkant van de school ingestort. Een deel van de leerlingen van drie klaslokalen zijn ondergebracht in het andere schoolgebouw langs de Breekiezel en een deel in het cultuurpunt. "De meester had tijdens de speeltijd het dak al zien wapperen. De kinderen werden vervolgens overgebracht naar de eetzaal. De klaslokalen zijn totaal onbruikbaar. "Met de directie gaan we zien om klassen voor de komende dagen te regelen", aldus burgemeester Lode Ceyssens.

Eén van de meest oude hoeves aan de Heirstraat in Opgrimbie is ingestort. Eén windstoot teveel zorgde ervoor dat de volledige zijgevel het begaf, en naar beneden donderde. "We kunnen best zo snel mogelijk met puin beginnen ruimen", zegt Michel Lenssen. Hij groeide zelf op in het huis, dat leegstond. "Er was hiervoor al schade aan het dak, maar het leek ons toch stevig genoeg. Het is inderdaad een heel oud huis, maar eigenlijk is het steviger dan je zou denken." Een heel aantal bakstenen viel op een Volvo oldtimer die langs de gevel stond. Die raakte helemaal bedolven onder het puin. Om geen risico's te nemen, besloot de gemeente om de straat in beide richtingen af te zetten. "Het waait nog en we vertrouwen de stabiliteit van de voorgevel niet helemaal. Die staat scheef, dus we moeten voorzichtig zijn." In de namiddag kwamen ook andere familieleden ter plaatse om te helpen met puin ruimen. Of de hoeve nu volledig moet worden afgebroken, is niet duidelijk. Het staat als bij wonder wél nog overeind.

Nog in Opgrimbie is in de Thomas Boslaan een elektriciteitspaal omgevallen en een boom omgewaaid. Een voertuig is ook op de boom ingereden.

De Markt van Bilzen is deels afgesloten omdat het kruis op de kerk onstabiel is door de hevige rukwinden. De hulpdiensten vrezen dat het kruis naar onder zou kunnen donderen.

In Ham is een reclamebord van het Aldi-filiaal naar beneden gewaaid. Het houten paneel kwam op een klant terecht. De man raakte gewond.

Een deel van het dak van de overdekte skipiste in Peer is donderdagvoormiddag weggewaaid door de hevige wind. Dat bevestigde burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer. Er vielen geen gewonden. Het gaat om het achterste deel van de skipiste. De brokstukken kwamen naast de skipiste en de nabijgelegen wielerpiste terecht. De omgeving rond de skipiste is afgezet en beveiligd. De brokstukken zullen pas worden opgeruimd als de omstandigheden gunstiger zijn.

Door omgewaaide bomen is deze voormiddag in Peer ook een waterleiding beschadigd. Het water stroomde de rijbaan op en de straten stonden blank, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). "In acht tot negen straten zijn bomen tegen de grond gegaan. Alle personeel is opgevorderd om de problemen aan te pakken."

In Eisden-Dorp (Maasmechelen) sloeg het noodlot toe bij de familie Sangers. Het golfplaten dak van een schuur bij de buurman vloog volledig de lucht in en knalde tegen de venster van de familie Sangers. "Gelukkig was mijn zus op dat moment niet thuis en dus ook niet in haar slaapkamer", vertelt Joris Sangers. "Maar het is er een ravage. Overal liggen glasscherven. Het dak van de buurman is tot op ons terras beland, en ook de rolluiken zijn vernield."

WEST-VLAANDEREN

In Kuurne waaide een boom op een huis en is er schade.

Een opmerkelijk beeld is dat van een eeuwenoude esdoorn die sneuvelde in het Astridpark in Kortrijk. De boom bleek aan de binnenkant aangetast door schimmel en was daardoor ook veel minder stabiel dan andere bomen in het park, dat ruim honderd jaar geleden al voor een deel werd aangelegd. De esdoorn kraakte onder het gebeuk van de wind en viel neer rond acht uur. Hij kwam terecht op een fiets- en wandelpad waar op dat moment gelukkig niemand aanwezig was.

Een Mercedes E200 - startprijs 50.000 euro - is deze ochtend volledig vernield geraakt nadat de vitrine van een concessiehouder in Knokke het begaf onder de felle rukwinden. Verschillende andere wagens liepen schade op. "Het glas viel als dominosteentjes naar beneden", zegt garagehouder John Proot. Een gespecialiseerde firma kwam ter plaatse om tijdelijk planken te plaatsen. Het dikke glas viel op een splinternieuwe Mercedes. Die is rijp voor de schroothoop. Het zal ruim een maand duren voor het glas kan hersteld worden.

De Bargeweg aan het station van Brugge was lange tijd plaatselijk afgesloten. Verschillende bomen vielen er op het wegdek.

Door de hevige rukwinden zijn rond 7.30 uur drie platte daken van nieuwbouwwoningen weggewaaid in de Kanariestraat in Torhout. Het gaat om sociale woningen van verhuurmaatschappij Mandel. De wind blies tegen de woning op de hoek en raakte onder de aluminium randafsluiting van het platte dak. Daardoor hadden de rukwinden vrij spel en bliezen een groot deel van het platte dak weg. Zo’n 80 vierkante meter isolatieplaten, hout en aluminium waaiden weg en kwamen in tuinen, de straat en in de weide terecht. De schade aan het dak van de eerste drie woningen is groot. Vooral de hoekwoning is zwaar getroffen. Daar woont een gezin met drie kinderen. Omdat ook de buizen van de verwarming op het dak en eronder kapot waaiden zit het gezin momenteel zonder verwarming en warm water.

Op de spoorlijn tussen Zedelgem en Torhout kwam vanmorgen een trampoline op het spoor terecht door de wind. De spoorlijn werd tijdelijk afgesloten.

In de Hugo Verrieststraat in Roeselare blies de krachtige wind een muur omver. De brokstukken kwam op twee garages van restaurant Bistro Novo terecht. "De brandweer moest ter plaatse komen om onze garages, die we als parkeerplaats voor een auto en als opslagruimte gebruiken, te stutten", legt één van de uitbaters Geoffrey Leenknecht uit.

In de Grootveldstraat in Pittem waaide een dak van een geitenhok weg, in de Plantinstraat in Tielt kwam een mobiel toilethokje op de weg terecht en in de Aanwijsstraat belandde een elektriciteitskabel op een voertuig. Op de industriezone Kwakkel in Lichtervelde vlogen enkele panelen van het dak van een bedrijf.

In Ruiselede brak een vrouw haar heup toen ze door een windstoot ten val kwam. Dat gebeurde op het moment dat ze een houten tuinafsluiting wou verstevigen.

De storm heeft in de Zeeravenlaan in Westende-Bad (Middelkerke) een stuk gevel van een appartementsgebouw weggeblazen. De stenen kwamen terecht op een geparkeerde auto en in een raam van een appartement aan de overkant. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden.

OOST-VLAANDEREN

De brandweer van Gent kreeg tussen 8 en 11 uur meer dan 200 oproepen binnen. "We waren tot ruim in de namiddag bezig om de oproepen te behandelen", zegt brandweerkapitein Steven Van Vooren. In de Nieuwe Wandeling, ter hoogte van de gevangenis, knakte een deel van een boom af en belandde op een wagen die langsreed. In de Mercedes zaten twee passagiers, die ongedeerd bleven. De auto is er erger aan toe. "We hebben geluk gehad. Een wagen is vervangbaar, een leven niet", klonk het.

Een linde van ruim twintig meter lang is deze voormiddag tegen het revalidatiecentrum van het UZ in Gent gevallen. Hierdoor liep het dak schade op en sneuvelden twee ramen. Het glas van een raam belandde in het bed van een patient, maar die was gelukkig niet in de kamer aanwezig. Ook het raam van de polyvalente zaal sneuvelde. Een persoon bezeerde zijn teen toen hij wegsprong van het schrikken. De boom is intussen in stukken gezaagd. De linde was erg rot.

In Desteldonk (Gent) kon de gevel van de tweede verdieping van een woning in aanbouw in de Desteldonkstraat de hevig beukende wind niet meer aan. Net toen enkele metsers wilden starten met werken aan de dakconstructie, viel de muur naar beneden, op een stelling. Gewonden vielen er gelukkig niet. De Desteldonkstraat werd door de hulpdiensten afgezet. Het dak, dat door de wind zelfs aan het bewegen was, werd met een spanband vastgelegd.

In Oordegem (Lede) rukte de wind het dak van een achterbouw af. Het vloog in de veranda van de woning.

In Zelzate heeft de wind letterlijk een gat geblazen in de schutterstoren op de Grote Markt. De 'Gaumonttoren' verloor stukken van de houten buitenbekleding, wat een gevaarlijke situatie opleverde voor voorbijgangers. Niemand raakte gewond.

Ook in het Waasland had de brandweer de handen vol. In Eigenlo in Temse waaide een volledig dak weg van een bungalow.

In de Kouterdreef in Belsele moest de brandweer zandzakken leggen op een plat dak dat door de wind was losgekomen. In het hele Waasland kwamen ook tal van bomen op de weg terecht. In de Waaslandhaven dreigde dan weer een dak te gaan vliegen bij Tabak Natie. Het gaat om een magazijn van 20.000 vierkante meter.

De luchtdraaghal op sportcomplex De Dulpop in Bazel (Kruibeke) is deze gescheurd en vernield. De gemeentediensten kwamen alles opruimen.

In Lokeren velde de storm een boom op het rond punt aan het Stationsplein ter hoogte van het voormalig tramhuisje. Schoolkinderen en autobestuurders kwamen er met de schrik vanaf, want het gevaarte raakte gelukkig geen passanten. Nog voor de middag werd de omgewaaide boom verwijderd door de stadsdiensten.

In Nieuwenhove (Geraardsbergen) is een 200-jarige bruine beuk omgewaaid met een stamomtrek van 620 centimeter. De kolos ging dit jaar ingediend worden als 'Boom van het jaar'.

In Zwalm moest de brandweer het speciale klimteam inzetten om bij een groot paneel gevelbekleding te geraken, dat was weggewaaid en op het dak van een woning was beland.

In de Hendekenstraat in Assenede heeft de wind het dak van een schuur afgerukt. De golfplaten werden tegengehouden door de bomen. "Gelukkig, anders lagen ze waarschijnlijk bij de buren", vertelt de bewoonster. De golfplaten misten op een haar na het woonhuis van de hoeve. De politiezone Assenede-Evergem kreeg maar liefst 42 meldingen van stormschade.

In Mollekot in Watervliet (Sint-Laureins) gingen een aantal golfplaten vliegen. De politie kwam ter plaatse om de situatie te helpen beveiligen, maar werd zo zelf het slachtoffer van stormschade. "Een van de golfplaten vloog tijdens de interventie tegen een combi, waardoor die beschadigd raakte", zegt politiewoordvoerder Marino Longueville. "In de hele zone kwamen 22 meldingen binnen van stormschade, gewoonlijk voor omgewaaide bomen of nadarhekken."

In de Krommestraat in Deinze viel een deel van een schoorsteen naar beneden op het dak, waardoor enkele pannen vervangen moesten worden. Langs de Maaigemdijk in Astene waaiden drie oude lindebomen omver. Twee van de grote bomen kwamen dwars op het wandelpad terecht en vernielden de omheining van een achterliggende tuin. Het wandelpad moest afgesloten worden.

In de Krielstraat in Maldegem viel een dennenboom op elektriciteitskabels en in de Burchtstraat kwam een boom op de rijbaan terecht. De hulpdiensten konden de situatie in beide gevallen snel beveiligen. Aan het Sint-Annapark werd preventief een bord geplaatst om bezoekers te waarschuwen voor het stormgevaar.

VLAAMS-BRABANT

De brandweerzone Vlaams-Brabant-West kreeg voorlopig een 150-tal oproepen, verspreid over heel haar zone.

De Leuvense politie is met een tiental ploegen de baan op om alle schademeldingen door de storm af te handelen. Op verschillende plaatsen in de stad was er hinder door omgewaaide bomen. Op de Diestsesteenweg raakte één wagen beschadigd door een vallende boom en op de Naamsesteenweg was één rijvak een tijdlang versperd. In de Boskantlaan ging een elektriciteitspaal tegen de grond.

In de Egenhovenweg kwamen zinken platen van een flatgebouw los die door de wind op de speelplaats van de nabijgelegen lagere school terecht kwamen. De kinderen waren op dat ogenblik gelukkig allemaal binnen. Ook op verschillende andere plaatsen in de stad vlogen dakpannen of stukken dak weg en kwamen op de rijbaan terecht. Ook heel wat hekkens, reclamepanelen, kabels en zelfs twee werftoiletten werden door de wind meegesleurd.

In de Arthur Van Dijcklaan in Tervuren is een boom op een huis gevallen. Er vielen geen gewonden.

In Glabbeek is een varkensstal deels ingestort tijdens de storm. Twintig à dertig dieren overleefden het incident niet.

Een omgewaaide boom is deze ochtend op een gastank in Oetingen (Gooik) gevallen. Die tank staat in de achtertuin van een hoeve in de Schavolliestraat. De brandweer laat de 300 liter propaan rustig lekken terwijl de boom verzaagd wordt. Het gebouw liep geen schade op en niemand raakte gewond.

Enkele honderden meters verderop viel er een boom in een tuin. In Terhagen in Strijland (Gooik) ging een populier tegen de vlakte en sleurde in zijn val een elektriciteitskabel mee. In de Meersstraat in Ternat raakte een dak van een woning licht beschadigd.

Aan de Goltfuslaan in Haacht vloog van een tiental garageboxen het dak weg. Ook fietsrekjes en fietsen die aan het dak bevestigd waren, gingen mee de lucht in. Niemand raakte gewond.

In de Eeuwfeestlaan in Keerbergen werd een betonnen elektriciteitspaal door een afgeknapte boom meegesleurd.

In Begijnendijk is een boom omgewaaid en op een garage terechtgekomen.

In Leefdaal (Bertem) waaide een boom om in een woonwijk en rukte een andere omgewaaide boom een elektriciteitskabel af. Daarbij vielen geen gewonden.

Ook in de Hezestraat in Diest raakte een elektriciteitskabel beschadigd door een omgewaaide boom. Nog in Diest blies de hevige wind dranghekken en een bakstenen muurtje omver.

Aan de Topmolen in Steenhuffel bij Londerzeel is een boom van 30 meter hoog omgewaaid en op het dak van een woning terechtgekomen. De bewoner van het huis zag het aankomen. "Ik zei nog tegen mijn vrouw: 'die boom houdt het niet lang meer vol'. Tien minuten later lag hij op ons huis", klinkt het tegen de VRT. Naast het dak raakten ook de draagbalken beschadigd, maar het huis is nog bewoonbaar. Niemand raakte gewond.

Het luchtverkeer op Brussels Airport had niet echt te lijden van de rukwinden. Wel werden een aantal vluchten uit Nederland naar Zaventem afgeleid. Negen vluchten op Amsterdam en één op Eindhoven zijn op de luchthaven van Zaventem geland, zei Belgocontrol. "Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om schade aan de vliegtuigen te voorkomen", aldus de luchthaven. Piloten moesten een landing soms wel meermaals herbeginnen vanwege instabiliteit tijdens de nadering van de landingsbaan. Er werden zeven onstabiele naderingen opgetekend. Op de luchthaven van Antwerpen werden de krachtigste rukwinden vastgesteld. Toch konden alle vliegtuigen er opstijgen.