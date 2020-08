Exclusief voor abonnees

Per provincie. Zo evolueert de tweede golf in de corona-epidemie in uw regio

Voorzichtig positieve signalen uit Antwerpen, maar situatie verslechtert elders

Tommy Thijs

04 augustus 2020

20u18

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. Vanaf 25 tot en met 31 juli ging het om gemiddeld 517 gevallen per dag, een stijging met 60 procent in vergelijking met een week eerder. Maar toch is er mogelijk ook goed nieuws. Vooral in de Vlaamse provincies lijkt er zich een voorzichtige stabilisatie af te tekenen, ook in de zwaar getroffen provincie Antwerpen. Elders stijgen de cijfers dan weer nu pas. Een overzicht.