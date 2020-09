Per provincie een andere bubbel IB

22 september 2020

05u34

Bron: Belga 0 Adviesorgaan Celeval heeft een provinciaal bubbelplan op basis van het aantal coronagerelateerde hospitalisaties uitgewerkt. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

In de aanloop naar de Nationale Veiligheidsraad van morgen heeft Celeval een nieuw voorstel naar voren geschoven om het bubbelsysteem flexibeler te maken: elke provincie krijgt een kleurcode op basis van het aantal corona­gerelateerde hospitalisaties.

De bubbel past zich aan die kleurcode aan, en kan dus verschillen naargelang de provincie. Op die manier is het aantal sociale contacten nog steeds beperkt, maar in streken waar het coronavirus minder fel woedt, kunnen inwoners meer geliefden van dichtbij zien.

Het voorstel werd maandag besproken op het Overlegcomité. Hoe groot de bubbel in de verschillende kleurcodes zou zijn, is nog onduidelijk. Er is ook vrees voor verwarring. "Er zijn nu al een tiental kleurcodes, voor het onderwijs en het reizen bijvoorbeeld, die allemaal verschillen", klonk het bij een bron.

