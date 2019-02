Per dag 94 meldingen van fraude, oplichting of misleiding in 2018: telefoontjes meest voorkomende klacht LH

20 februari 2019

16u29 0 Het centraal Meldpunt voor misleiding, bedrog, fraude en oplichting heeft vorig jaar 34.261 meldingen ontvangen. Dat zijn er 94 per dag. Bij de start in 2016 telde het meldpunt 27.883 meldingen. Dat maakt minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) vandaag bekend.

Het Meldpunt is een online platform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. "Alle meldingen worden doorgegeven aan de juiste instantie. Bovendien krijgt de melder, indien mogelijk, snel een eerste advies over verdere stappen die hij kan ondernemen. De Economische Inspectie voert op basis van deze meldingen ook onderzoek uit en neemt de nodige maatregelen", aldus minister Peeters.

Vervelende telefoontjes

Inhoudelijk bestrijken de meldingen een brede waaier onderwerpen. Veel meldingen hebben te maken met praktijken op het internet. Met 7.634 meldingen (22,28 procent) vormden vervelende telefoontjes de meest voorkomende klacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om reclameoproepen met de bedoeling om producten te verkopen of oproepen met de bedoeling om persoonlijke gegevens, bank- of computergegevens te ontfutselen.

Dan volgen fraude bij online kopen en verkopen (5.573 meldingen of 16,27 procent), ongewenste e-mails, spam, phishing (1.476 meldingen of 4,31 procent), spookfacturen of aanmaning tot betaling voor onbestaande goederen of diensten (1.252 meldingen of 3,65 procent) en 'windows scam' (986 meldingen of 2,88 procent), waarbij de oplichter zich voordoet als een medewerker van Microsoft en software installeert om (bank)gegevens te ontfutselen.

"Voor alle duidelijkheid, het meldpunt geeft geen individuele opvolging aan de meldingen, daarvoor voorziet het meldpunt adviezen of doorverwijzingen", aldus minister Peeters.

Uit de cijfers blijkt dat het terecht is dat de FOD Inspectie zijn werkterrein steeds meer uitbreidt naar het internet. Dat is bijvoorbeeld het geval in de strijd tegen namaak en tegen doorverkoop van tickets aan woekerprijzen. Op basis van de meldingen worden ook sensibiliseringscampagnes opgezet zoals de campagne rond factuurfraude en de campagne 'te mooi om waar te zijn’.