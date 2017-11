Pepperspray voor brandweer en ambulanciers, een Brusselse jeugdgevangenis en snelrecht: dit stelt Vlaams Belang voor na rellen Brussel FT

13u44 6 RV Voorzitter van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, stelde vandaag de campagne 'Genoeg is genoeg' voor. Vlaams Belang is de rellen in onze hoofdstad meer dan zat en komt met een actieplan. De partij dient in het Brusselse parlement een opmerkelijk voorstel in. Ze wil dat hulpverleners, zoals ambulanciers en brandweerlui, zich kunnen wapenen met pepperspray.

Bij de rellen op en rond de Lemonnierlaan eerder deze maand werden naast politieagenten ook tientallen hulpverleners aangevallen. Werkmateriaal en een brandweerwagen werden ernstig beschadigd, en brandweerlieden werden ook fysiek bedreigd.

Volgens Vlaams Belang zijn de gebeurtenissen zeker niet nieuw. "Regelmatig worden in bepaalde Brusselse wijken ambulanciers of brandweermensen aangevallen, worden hun voertuigen bekogeld, of worden ze zelfs opzettelijk in de val gelokt met valse oproepen", klinkt het. In 2016 zou de politie 205 pv’s hebben opgesteld voor geweld tegen (para)medisch personeel – een stijging van maar liefst 18% tegenover het voorgaande jaar.

Het wordt tijd dat het signaal wordt gegeven dat niet de criminelen maar de ordediensten baas zijn in deze stad. Brussel moet één grote no-go zone worden voor criminelen Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Vlaams Belang vindt het daarom hoog tijd dat ook brandweerlieden, medisch personeel en ambulanciers beschermd worden zodat ze altijd en overal veilig hun werk kunnen doen. De partij pleit er in het Brusselse parlement voor dat hulpverleners het recht krijgen pepperspray te dragen om zich te beschermen tegen mogelijke agressie.

Het voorstel werd gelanceerd in het kader van de Brusselse campagne die de partij deze week lanceert onder het motto ‘ Genoeg is genoeg’. “Het wordt tijd dat het signaal wordt gegeven dat niet de criminelen, maar de ordediensten baas zijn in deze stad. Brussel moet één grote no-go zone worden: een waar geen enkele crimineel zich nog durft te vertonen.”

Jeugdgevangenis

Het lanceert ook andere veiligheidsvoorstellen. Zo dient het ook een wetsvoorstel in dat het recht op wettige zelfverdediging uitbreidt tot de bescherming van eigendom. "Eigenaars die vandaag hun goed beschermen, riskeren binnen de bestaande strafwetgeving te worden vervolgd, waardoor het slachtoffer wordt behandeld als een crimineel en de crimineel een slachtofferstatuut verwerft. De rollen moeten opnieuw omgedraaid." Vlaams Belang is daarnaast ook voorstander van snelrecht en de bouw van een Brusselse jeugdgevangenis. "We willen ons meer dan ooit tonen als de partij die opnieuw recht en orde brengt in onze steden", klinkt het nog.

Photo News Vlaams Belang vindt dat ook de inrichting van de voetgangerszone in Brussel moet worden herbekeken. "De zone creëert een eerder doodse buurt waar onguur volk graag samenhokt. En door gebrek aan verlichting, te veel criminaliteit en afval verloedert de buurt in sneltempo", klinkt het.

VTM De jongeren gooiden met alles wat ze maar konden vinden tijdens de opstootjes op de Brusselse Lemmonierlaan.