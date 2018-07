Pepperspray aan mainstage Tomorrowland, dieven profiteren van chaos om smartphone van vrouw te stelen Toon Verheijen

28 juli 2018

12u14

Bron: Eigen berichtgeving/belga 24 De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van een incident met pepperspray aan de mainstage van Tomorrowland gisteravond. Een vrouw werd daar bestolen van onder meer haar smartphone nadat ze pepperspray in haar ogen gekregen zou hebben. Hoe die spray op het terrein kunnen komen is, wordt nog onderzocht.

De vrouw vraagt via Facebook aan de dader om minstens haar sd-kaart terug te bezorgen. "Daar staan honderden foto's van mijn kinderen, uitstapjes en vakanties op. Die zijn voor u totaal waardeloos en hebben voor mij een ontzettend grote emotionele waarde. Heb alstublieft het lef om deze -al is het anoniem- op een of andere manier aan mij te bezorgen."

"Ik dacht dat Tomorrowland draaide om 'friendship' en gezellig feesten, blijkbaar denkt niet iedereen daar zo over..."

Ook haar bankkaart en identiteitskaart speelde ze in de chaos kwijt. Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen laat weten dat de organisatie haar uiterste best doet om verboden voorwerpen bij de controles aan de ingang te onderscheppen.

"We doen standaardcontroles aan de ingang. Pepperspray is een verboden wapen en is dus niet toegelaten, dat staat ook duidelijk in de regels", klinkt het. "Helaas valt het niet uit te sluiten dat er iemand door de mazen van het net glipt."