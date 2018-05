Peperduur medicijn van zieke vader plots niet meer terugbetaald: “Besparen mag, maar niet ten koste van de gezondheid” kg

20 mei 2018

13u58

Bron: ATV 4 Het medicijn Jakavi wordt niet meer terugbetaald. Dat is slecht nieuws voor myelofibrose-patiënten zoals Marc Wouters uit Essen. De medicatie die zijn leven draaglijk maakt, kan hem binnenkort bijna 4.000 euro per maand kosten. Zijn dochter Pascale schrijft een open brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block waarin ze vraagt om een oplossing.

“Besparen mag, maar niet op de gezondheid van de mensen. En al zeker niet op de gezondheid van mijn vader,” zegt Pascale in een interview met ATV.

Haar vader Marc kreeg drie jaar geleden de diagnose myelofibrose te horen: de ziekte tast het beenmerg aan en zorgt ervoor dat er te weinig gezonde bloedcellen geproduceerd kunnen worden. Marcs levenskwaliteit kelderde, tot hij het medicijn Jakavi kreeg voorgeschreven.

“Toen hij de diagnose kreeg was hij aan zijn bed gekluisterd”, vertelt Pascale. Onder andere door een vergrote milt en de zware behandeling met bloedtransfusies kon haar vader amper nog functioneren. Het medicijn bracht beterschap. “Mijn vader was een ander mens.”

Nu beslist is dat het medicijn niet meer wordt terugbetaald, komt Marc echter in de problemen. De medicatie kost bijna 4.000 euro per maand. Hij heeft nog een voorschrift tot juli, maar daarna is het bang afwachten, aldus Pascale. Een alternatief is er immers niet.

In de open brief aan Maggie De Block vraagt ze daarom om een oplossing. “Ik wil dat mijn vader zich vader kan blijven voelen. Zijn levenskwaliteit ligt in uw handen", schrijft ze.