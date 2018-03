Peperdure delicatesse: prijs van kreeft stijgt dit jaar fors Lore Michiels & Birgit Herteleer

30 maart 2018

11u52

Bron: VTM Nieuws 0 In het Nederlandse Zierikzee zijn de eerste Oosterscheldekreeften van dit seizoen uit het water gehaald. De kreeften zullen dit jaar wel een pak duurder zijn, want door het koude weer zijn er amper kreeften te vinden.

Vissers mogen nog tot 15 juli hun kooien uitzetten. Als het water warmer wordt, krijgen ze honger en dan willen ze gaan eten. Daarom stoppen de vissers aas in de kooien. “Als ze dat gaan zoeken en in de kooi belanden, kunnen ze er niet meer uit”, legt visser Marcel Van de Kreeke uit.

In Vlaanderen eten we vooral Canadese kreeften, maar de kreeften uit de Oosterschelde worden steeds populairder. Ongeveer zestig procent van de vangst wordt naar ons land geëxporteerd.

Te koud

Op de eerste dag van het kreeftenseizoen konden vissers maar enkele kreeften bovenhalen. Het water is te koud voor de dieren om uit hun schuilplaats te komen. Daardoor is het aanbod kleiner en zijn de kreeften een pak duurder dan normaal. Voor een kilo betaal je al snel vijftig euro. Dat is vijftien euro meer dan vorig jaar.