Peperdure Audi van Antwerpse politie in de prak gereden bij interventie Sander Bral

11 september 2018

15u19

Een gloednieuwe gepersonaliseerde Audi SQ7 van de lokale politie van Antwerpen is wellicht volledig verloren na een zwaar verkeersongeval in het Antwerpse district Borgerhout.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend aan het kruispunt van de Noordersingel met de oprit naar de E313 richting Hasselt. "Ons snelleresponsteam reed prioritair richting Antwerpen-Noord het kruispunt over", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "Een personenwagen die richting zuiden reed, sloeg opeens linksaf het kruispunt af om de E313 op te rijden. Ons team kon een aanrijding niet meer voorkomen en knalde tegen de flank van de personenwagen. De wagen werd weggeslingerd en kwam tot stilstand op de afrit van de E313. Onze eigen wagen werd tegen een paal gekatapulteerd. De inzittenden van de personenwagen, een vader van 29 jaar met zijn 10-jarig kind, raakten lichtgewond. Eén inspecteur van het snelleresponsteam ging ter controle naar de dokter."

200.000 euro

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet volledig uitgeklaard. Wellicht sorteerde de 29-jarige bestuurder van de personenwagen zich voor in het rijvak om rechtdoor te rijden en niet om linksaf te slaan. Beide voertuigen waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden. Het voertuig van de politie, nog maar enkele weken in dienst, leed enorme schade en is wellicht volledig verloren. De politie kocht het voertuig aan met twee nieuwe andere wagens, samen goed voor meer dan 200.000 euro.

Het ongeval bracht dinsdagochtend tijdelijk verkeershinder met zich mee op het kruispunt.

Opgelet, door een ongeval op de Singel in Borgerhout kan het verkeer dat van de E313 komt niet links richting Antwerpen rijden. pic.twitter.com/M1bCQfeMPt Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link