Pensioenexperts slaan alarm: “Nodig om reeks van hele fouten en halve leugens te corrigeren” IB

14 mei 2018

04u18

Bron: Belga 9 Een nieuwe studie, verspreid door de Academische Pensioenraad, schetst een ontnuchterend beeld van het Belgische pensioenbeleid. Dat schrijft De Standaard vandaag.

"Het maatschappelijk debat over de hervorming van ons pensioensysteem zit muurvast. De eenzijdige positionering van de regering en de verkrampte reactie van de sociale partners hebben het onmogelijk gemaakt", schrijven pensioenexperts Bea Cantillon (UAntwerpen) en Erik Schokkaert (KU Leuven) in een nieuwe studie die verspreid is door de Academische Pensioenraad. Die raad werd opgericht met de bedoeling de minister van Pensioenen wetenschappelijk advies te geven.

Pensioenhervorming

Vier jaar geleden bracht de Pensioencommissie, de voorloper van de Pensioenraad, een uitgebreid rapport uit over de pensioenhervorming. Vandaag spreekt uit de nieuwe studie vooral een grote ontgoocheling over dat rapport en over het conflictueuze klimaat tussen de regering en de sociale partners. Net deze week ook gaan de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB opnieuw betogen tegen de pensioenhervormingen van de regering.

"Het zal nodig zijn om een reeks van hele fouten en halve leugens te corrigeren", roepen de auteurs alle partijen tot de orde. Daarbij komt het pensioen met punten opnieuw ter sprake.