Pensioendienst: “Wij hebben mijnwerkerspensioen altijd correct berekend” IB

22 april 2020

00u34

Bron: Belga 0 De Federale Pensioendienst (FPD) benadrukt dat het steeds het mijnwerkerspensioen correct heeft berekend. De FPD laat dat weten nadat gisteren een wetsvoorstel van Ecolo-Groen om de pensioenen van ex-mijnwerkers te herzien, in eerste lezing goedgekeurd werd in de Commissie Financiën van de Kamer.

"Een enorme stap voorwaarts in het dossier", zo liet indiener Barbara Creemers weten. "Eindelijk krijgen mijnwerkers het pensioen waar ze recht op hebben."

De Federale Pensioendienst (FPD) laat weten dat het steeds het mijnwerkerspensioen correct heeft berekend, "in tegenstelling tot wat in bepaalde middens wordt beweerd".

"De FPD kan enkel handelen overeenkomstig de bestaande wetgeving. De accuraatheid van de berekening is trouwens expliciet bevestigd door het Beheerscomité van de FPD. Het bedrag van het rustpensioen van de mijnwerkers die geen dertig, maar ten minste vijfentwintig kalenderjaren in de ondergrond tewerkgesteld zijn geweest, wordt met een supplement verhoogd. De mijnwerkersverenigingen verzetten zich echter tegen de wijze waarop dit supplement wordt berekend ook al ligt de berekeningswijze vast in een Koninklijk Besluit genomen door de regering van 1990."

Aanzienlijke werklast

Het is deze berekeningswijze die wijzigt met 10 jaar terugwerkende kracht als de tekst zoals goedgekeurd in de parlementscommissie Financiën ook in de plenaire vergadering van het parlement definitief wordt gestemd.

"De definitieve goedkeuring zal een aanzienlijke werklast voor de FPD en een belangrijke verzwaring van de pensioenbegroting tot gevolg hebben", zo klinkt het nog bij de FPD.