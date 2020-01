Pensioendienst jaagt op hoogbejaarden jv

27 januari 2020

06u18

Bron: belga 9 Een veertigtal armoedeorganisaties, seniorenbewegingen en vakbonden hebben een protestbrief geschreven. Ze klagen de vernieuwde, strenge controles aan op de inkomensgarantie voor ouderen.

Dat systeem geeft ouderen met te weinig pensioen een extra toelage, maar sinds enkele maanden controleren postbodes of die ouderen wel in aanmerking komen voor de regeling. Ook 80-plussers worden nu gecontroleerd. Dat schrijft Het Nieuwsblad en staat ook in Het Belang van Limburg.

Wie drie keer niet thuis is, moet zich binnen de vijf dagen melden. "Die controles zijn verregaand en gelden ook voor 80-plussers, die vaak de bel niet horen. Zelfs topatleten worden minder gecontroleerd. En ze beperken de bewegingsvrijheid: zelfs wie met gepensioneerden een uitstapje maakt naar Keulen of wie in een grensstreek woont, moet dat melden", zegt Caroline Van der Hoeven van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding.

In België zijn er zo'n 110.000 gepensioneerden met zo'n uitkering, vaak (alleenstaande) vrouwen die geen volledig pensioen opbouwden. Een derde is ouder dan 80 jaar. Tientallen armoedeorganisaties, vakbonden en ook Groen spreken van een "heksenjacht" en willen het huidige systeem in de prullenmand. Vandaag landt een protestbrief in de bus van alle Belgische parlementsleden. En op 17 februari voeren de organisaties actie aan het kabinet van Bacquelaine.