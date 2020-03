Pensioenbrieven nu ook terug te vinden in de eBOX ttr

10 maart 2020

10u11

Bron: belga 0 De Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) publiceren hun documenten nu ook in de eBox, de digitale brievenbus van de overheid. Dat melden de ministers van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van Zelfstandigen Denis Ducarme vandaag.

"De integratie van mypension.be in de eBox kadert in onze continue wens om de dienstverlening aan de burger te verbeteren door de toegang tot zijn overheidsdocumenten te vereenvoudigen en dit in het bijzonder voor onze ouderen. Ik ben blij dat de documenten van de Federale Pensioendienst altijd en zonder tijdsbeperking kunnen worden geraadpleegd", zegt minister Bacquelaine in een mededeling.

Alle documenten van mypension.be zijn nu ook beschikbaar in de eBox. Het maakt niet uit welke keuze iemand gemaakt hebt voor de eBox, mypension.be past zijn manier om de documenten te versturen nog niet aan: wie zijn e-mailadres geregistreerd heeft op mypension.be, blijft de meldingen van mypension.be nog ontvangen. Wie zijn e-mailadres niet geregistreerd heeft op mypension.be blijft de documenten op papier ontvangen.