Pensioenbetoging: openbaar vervoer mogelijk sterk verstoord

14 mei 2018

18u16

Bron: Belga 0 De pensioenbetoging van woensdag in Brussel zal waarschijnlijk veel hinder veroorzaken bij de openbaar vervoersmaatschappijen De Lijn en MIVB. Bij De Lijn zal de dienstverlening ook daarna nog verstoord worden door vakbondsacties. V an donderdag tot en met zondag staken de socialistische en liberale vakbond immers tegen de nieuwe structuur van De Lijn.

Woensdag betogen de vakbonden tegen de pensioenplannen van de regering Michel. De directie van De Lijn verwacht hinder voor de dienstverlening over het hele net, al zal die vermoedelijk het grootste zijn in de steden.

Woensdag test De Lijn voor het eerst het systeem waarin werkwillige chauffeurs worden ingezet op vooraf bepaalde prioritaire lijnen. Bij de verdeling van die chauffeurs wordt gekeken naar criteria als een goede spreiding van de assen in alle windrichtingen, het aantal reizigers in de spits en welke bestemmingen populair zijn bij de reizigers. Er zijn scenario's uitgetekend volgens het aantal werkwilligen: hoeveel en welke prioritaire lijnen worden bediend, hangt af van het aantal chauffeurs dat 's ochtends en 's middags aan de slag gaat.

Ook bij de andere vakbondsacties, van donderdag tot en met zondag, verwacht de directie vooral hinder op de stadsnetten. Omdat de leden van ACV-OD en de onderaannemers op de verpachte lijnen niet mee staken, zullen er wel bussen en trams rijden, maar de precieze impact kan De Lijn nog niet voorspellen. "Doordat de vakbonden hun leden laten kiezen wanneer ze staken, is het onmogelijk te voorspellen hoe groot de gevolgen zullen zijn", klinkt het. Ook enkele bedienden zullen niet aan de slag gaan, waardoor de informatie vanuit de stelplaatsen over de impact op het terrein minder gedetailleerd en volledig zal zijn dan gewoonlijk.

Ook het MIVB-net zal woensdag allicht sterk verstoord zijn door de pensioenbetoging. De Brusselse vervoersmaatschappij raadt haar reizigers dan ook aan om in alternatieven te voorzien. "Het is voor de MIVB momenteel bijzonder moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal deelnemen aan de betoging en van de omvang van de hinder. De MIVB stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de belangrijkste lijnen te bedienen", klinkt het in een persbericht.

Om de reizigers zo goed mogelijk te informeren, opent de MIVB haar Contact Center (070/23.20.00) al vanaf 6 uur op woensdagochtend. De website mivb.brussels, de mobiele site en de MIVB-app informeren de reizigers in reële tijd, net als de Facebook-pagina en de Twitter-account.