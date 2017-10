Pendelaars slaan advies over gesloten Herrmann-Debrouxviaduct in de wind en rijden zich vast in file HA

Bron: Belga 0 BELGA De gedeeltelijke sluiting vrijdagnacht van het Herrmann-Debrouxviaduct heeft veel verkeersellende veroorzaakt voor wie vanochtend de hoofdstad wilde binnenrijden. Brussel Mobiliteit herhaalt daarom de oproep om gebruik te maken van de alternatieven die aangeboden worden. De eerste Brusselse schepen Alain Courtois (MR) houdt intussen een pleidooi om de werken aan de Franklin Rooseveltlaan onmiddellijk stop te zetten. Die zijn volgens Courtois minder dringend. De aangekondigde staking morgen riskeert de toestand op de wegen nog te bemoeilijken.

Aan de betonstructuur van het Herrmann-Debrouxviaduct werd vrijdagnacht betonschade vastgesteld over een afstand van tien meter. Die brengt stabiliteitsrisico's met zich mee en daarom werd beslist om het viaduct gedeeltelijk te sluiten. De afsluiting duurt minstens tot donderdag. Het verkeer op de E411 tussen het Leonardkruispunt en het Herrmann-Debrouxviaduct moet ondertussen over één rijstrook.



En dat zorgde vanochtend voor zeer druk verkeer op één van de belangrijkste hoofdinvalswegen tussen Wallonië en Brussel. Pas om 11 uur was de toestand opnieuw genormaliseerd, meldt Brussel Mobiliteit.



Ondanks de noodoplossingen die werden aangereikt door verschillende instanties (transitparkings in Louvain-la-Neuve en Waver, versterking van de TEC-lijnen en het NMBS-aanbod, ...), leken de pendelaars geen afstand te willen doen van hun auto. In de nieuwe NMBS-parking van Louvain-la-Neuve werden slechts een zestigtal wagens geparkeerd en een twintigtal wagens op de Walibi-parking, waar een busdienst wordt aangeboden om pendelaars naar Brussel te brengen. Die alternatieven kenden dus weinig succes.



Brussel Mobiliteit doet daarom een oproep aan autogebruikers om er meer gebruik van te maken op weg naar Brussel, vooral gezien de aangekondigde staking morgen. Het wegverkeer riskeert dan nog meer belast te worden door acties in meerdere openbare diensten. Ondanks de staking zal de Conforto busdienst van de TEC Waals-Brabant verzekerd zijn.

"Stop onmiddellijk werken aan Franklin Rooseveltlaan"

De eerste Brusselse schepen Alain Courtois (MR) roept het Brussels gewest intussen op de werken aan de Franklin Rooseveltlaan onmiddellijk stop te zetten. Die zijn volgens Courtois minder dringend. Maar het is vooral de combinatie met de sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct, die de situatie vandaag nog chaotischer maakt, aldus de liberale schepen.

Door de sluiting van het viaduct is Brussel volgens Courtois "opnieuw slachtoffer van een hardnekkige nalatigheid op het vlak van onderhoud aan zijn infrastructuur". "Dit gewest wordt al maanden belemmerd door werken. Op dat punt dat veel mensen kunnen denken dat nogal wat werken zinloos zijn, terwijl andere zinvolle en noodzakelijke werken niet plaatsvinden", zegt de schepen. Hij wijst de Brusselse regering aan als "schuldige voor deze algemene chaos van werven in het gewest".



Om de toegang tot Brussel wat te versoepelen, roept Courtois de cdH- en DéFI-fractie in Brussel-Stad op gezond verstand aan de dag te leggen en er bij hun gewestministers op aan te dringen minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) ervan te overtuigen enkel de noodzakelijke werven te behouden en de werken aan de Franklin Rooseveltlaan zo snel mogelijk stop te zetten.

Door de sluiting van het viaduct is Brussel opnieuw slachtoffer van een hardnekkige nalatigheid op het vlak van onderhoud aan zijn infrastructuur Alain Courtois