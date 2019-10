Pendelaars, opgelet: treinen slaan Brussel-Zuid over tijdens verlengde weekends november HAA

30 oktober 2019

16u04

Bron: Belga 8 Tijdens de verlengde weekends van 1, 2 en 3 november en 9, 10 en 11 november zullen de meeste treinen niet van en naar het station Brussel-Zuid rijden. Het station zal namelijk niet toegankelijk zijn voor het treinverkeer vanuit het zuiden, door grote werkzaamheden aan de seininrichting. De NMBS heeft een drastisch herwerkte dienstregeling ingevoerd.

Infrabel moderniseert sinds 14 oktober de seininrichting aan de zuidkant van het station Brussel-Zuid. Door die werkzaamheden moest het aantal piekuurtreinen in de Brusselse noord-zuidverbinding de voorbije weken al beperkt worden.

Maar de meest drastische wijzigingen vinden plaats tijdens de twee verlengde weekends van november: van vrijdag 1 tot en met 3 november en van zaterdag 9 tot en met maandag 11 november. De zuidelijke inrit van het station Brussel-Zuid zal dan niet toegankelijk voor het treinverkeer, wat meteen gevolgen heeft voor de meeste treinen die gebruikmaken van de drukke noord-zuidverbinding. Er zullen nog altijd treinen rijden tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid, maar dat aantal wordt in beide richtingen beperkt tot zes treinen per uur.

In de praktijk betekent dit dat heel wat treinen worden omgeleid naar de stations van Schaarbeek, Brussel-Luxemburg of Brussel-Noord. Zo zullen de treinen van en naar de kust omgeleid worden via Denderleeuw en Schaarbeek, waar een aansluiting voorzien wordt. Tussen Antwerpen en Brussel-Zuid zullen er wel nog altijd twee IC-treinen per uur rijden, die in de Brusselse stations Noord, Centraal en Zuid stoppen.

Brussels Airport

Voor de reizigers die in Brussels Airport moeten zijn, zullen er nog nog altijd vier treinen per uur worden voorzien van en naar Brussel-Noord. Vanaf Brussel-Zuid gaat het om twee treinen per uur. Voorts rijden er tussen Halle en Brussel helemaal geen treinen tijdens de twee verlengde weekends. Er worden vervangbussen ingelegd.

De werken zullen ook een impact hebben op de internationale treinen van en naar Frankrijk en Groot-Brittannië. Daar moet rekening worden gehouden met een langere reistijd.

De NMBS raadt de reizigers die van, naar of via Brussel reizen aan om extra reistijd te voorzien en om zich te informeren via de routeplanner van de NMBS.