Pendelaars misnoegd: minister Vandeput zet "tot drie keer per week" politie-escortes in om file te omzeilen Redactie

15 juni 2018

08u36

Bron: Het Nieuwsblad 212 Pendelaars tussen Aarschot en Brussel ergeren zich aan minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), die politie-escortes inzet om snel door de files te geraken. Dat gebeurt soms drie keer per week, klagen pendelaars in Het Nieuwsblad.

De structurele files vanuit Limburg naar Brussel beginnen al op de E314 in Aarschot, op 40 kilometer van de hoofdstad. Pendelaars verliezen er vaak anderhalf uur.

Maar niet minister Vandeput, die als defensieminister de mogelijkheid heeft om de militaire politie in te zetten. "Iedereen moet voor hem aan de kant", zegt een pendelaar, die Het Nieuwsblad een foto bezorgde van de escorte. "Tot drie keer per week worden we allemaal opzij geduwd door militaire agenten op de motor, die Vandeput in zijn grote BMW door de file loodsen. Op de E314 én op de E40."

Drukke agenda

Op zijn Facebookpagina geeft Vandeput toe escortes in te zetten, maar ontkent hij de hoge cijfers. "Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ik pleit schuldig aan het hebben van protocollaire verplichtingen als minister", klinkt het. "In 2018 werd ik tot nu toe 12 keer begeleid door een escorte op de E314 of E40."



Volgens Laurence Mortier, woordvoerster van Vandeput, maakte de minister in 2017 in totaal 49 keer gebruik van een escorte. Gezien zijn drukke agenda valt daar niet veel aan te veranderen, klinkt het nog. De onafhankelijke militaire vakbond ACMP stelt zich echter vragen. De minister creëert op deze manier een slecht beeld van zichzelf en het leger, luidt het.



Vandeput is de enige minister die gebruik kan maken van escortes door de militaire politie. Andere ministers die een escorte willen, moeten een beroep doen op de wegpolitie, iets wat maar zelden gebeurt.