Pendelaar verliest evenwicht op perron en wordt geraakt door trein

13u44

Google De pendelaar is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.

In het station van Edingen heeft vanochtend een trein een persoon aangereden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn, zegt spoorwegnetbeheerder Infrabel.