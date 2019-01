Pendelaar stuurt emotionele open brief naar NMBS: “Ik ben bijna 5 uur per dag onderweg. Waarom lukt het maar niet om treinen op tijd te laten rijden?” KVDS

16 januari 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een pendelaar uit het West-Vlaamse Wervik heeft een emotionele open brief geschreven aan de directie van de NMBS, met de vraag waarom het maar niet lukt om de treinen op tijd te laten rijden. Sofie Blancke is bijna 5 uur per dag onderweg om op haar werk in Brussel te geraken en weer terug. En altijd is er wel iets dat fout gaat, waardoor ze er nog langer over doet. Toen gisteren op het perron een treinbegeleider en een reiziger - die door een vertraging de trein net voor zijn neus had zien wegrijden – heftig in discussie gingen, brak bij haar de veer.

“Het waren twee volwassen mensen, die onder normale omstandigheden beleefd en respectvol zijn”, vertelt Sofie, die producer is bij het Radio 2-programmma ‘De inspecteur’. “Maar ze hadden het allebei zó gehad dat ze tegen elkaar begonnen te roepen. Toen dacht ik: dit kán toch niet meer. Het is toch triest dat mensen zo gefrustreerd raken – zowel pendelaars als mensen die voor de NMBS werken – dat ze het op elkaar afreageren.”

Blog

Ze besloot het van zich af te schrijven op haar blog, waar ze sinds vorig jaar vertelt over wat ze allemaal ziet en meemaakt op de trein. Deze keer in de vorm van een open brief. “Wat een gedoe gisteravond”, klinkt het daarin. “Een boom op de sporen en spoorlopers in volle spits: genoeg voor een complete treinchaos. Arme NMBS. Want jullie kunnen er niets aan doen. Haha.”





Volgens haar zijn het niet de calamiteiten op zich die maken dat ze zich gefrustreerd voelt, maar wel het feit dat het altijd wel íéts is. “Mocht mijn trein elke dag op tijd zijn, dan zou ik het wel eens kunnen hebben dat een boom de sporen verspert. Mocht ik elke dag op tijd op mijn werk arriveren, dan zou ik er begrip voor hebben dat er chaos is omdat er mensen op de sporen lopen. Helaas. Dat is niet zo. Dus ja, wij pendelaars steigeren bij het minste dat -alweer- verkeerd loopt. Neem het ons niet kwalijk. Wij willen ook alleen maar op ons werk geraken. En terug.”

“Pendelen is zoveel meer dan de trein nemen”, gaat het verder. “Pendelen is wachten, geduld hebben, begrip hebben, gokken, hopen en kalm proberen te blijven. Ja, er kan al eens iets fout lopen. Maar ‘eens iets’ en ‘elke dag verschillende dingen’, dat is een groot verschil. Wij pendelaars willen graag begrip hebben voor omgevallen bomen en spoorlopers. Maar alleen als jullie ook begrip hebben voor élke minuut die wij elke dag verspillen aan jullie inefficiëntie. En als jullie er iets aan doen. Respect moet van twee kanten komen.”

Communicatie

Ze vraagt dan ook aan de NMBS om actie te ondernemen. “De communicatie is al sterk verbeterd”, vertelt ze aan onze redactie. “De treinbegeleiders doen hun job geweldig, ze proberen voor ons het leed echt te verzachten en informeren ons al veel meer. Ook de mensen van de NMBS op sociale media doen hun best. Ze beloven de problemen elke keer te signaleren. Maar het is het systeem dat niet mee wil. Zolang mensen niet op tijd ergens geraken en hun aansluitingen niet altijd halen, is er een probleem. Waarom lukt het maar niet om treinen op tijd te laten rijden?” (lees hieronder verder)

En het is niet alleen de stiptheid die Sofie een doorn in het oog is. “De treinen zelf moeten ook in orde zijn. Ik heb nog een conducteur geweten die omriep: ‘Onze trein valt bijna uit elkaar, maar we zetten onze reis verder’. Ook het aantal rijtuigen blijft een probleem. Vanmorgen was het weer prijs. We zaten gewoon op elkaars schoot. Hoe kan dat nu? Maak toch dat die rijtuigen er zijn.”

Een persoonlijk antwoord op haar vragen en de open brief bleven voorlopig uit. NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman geeft echter toe dat de stiptheid van de treinen erg onder druk staat. “Dat komt door verschillende factoren”, zegt hij. “De belangrijkste zijn incidenten zoals gisteravond, met de omgevallen boom in Erpe-Mere en de spoorlopers in Brussel.” (lees hieronder verder)

De boom veroorzaakte uiteindelijk 29 uur vertragingen. 148 treinen ondervonden de gevolgen ervan en 22 werden deels of volledige geschrapt. Bij de spoorlopers was dat nog erger, aldus Temmerman, omdat die op de Brusselse noord-zuidverbinding liepen tijdens de spits. 20 minuten lang was die verbinding onderbroken en dat maakte dat 204 treinen vertraging opliepen en 21 deels of volledig werden afgeschaft. Alles samen was er door de spoorlopers 43,5 uur vertraging.

Stiptheid

Hij geeft echter ook toe dat er een probleem is met de stiptheid en de infrastructuur en dat de NMBS daarvoor ook de hand in eigen boezem moet steken. “40 procent van ons materieel is meer dan 30 jaar oud. Dat komt doordat er in het verleden niet voldoende geïnvesteerd is in de mobiliteit. Het onderhoud moet ook efficiënter. Daarom zijn we volop bezig met het bouwen en vernieuwen van onze werkplaatsen. In Hasselt is in oktober een vernieuwde werkplaats geopend, Melle volgt in maart dit jaar.”

De volledige blog van Sofie Blancke kan je hier lezen. Op Facebook kan je haar vinden onder ‘Pendelaarwervik’ en op Twitter via ‘Dagboekvaneenpendelaar’.