Peiling: "N-VA verliest pluimen maar blijft nummer 1 in Vlaanderen, PS blijft grootste in Wallonië"

03u30

Charles Michel is in Vlaanderen de populairste politicus. In Vlaanderen blijft de N-VA veruit de grootste partij, ondanks een verlies van 4,4 procent. In Wallonië verliezen PS en MR, maar door het zwaardere verlies van de socialisten benen de liberalen hen bij. In Brussel is MR de nummer één, voor Ecolo, PS en DéFI. N-VA is de grootste Nederlandstalige partij. Dat blijkt uit de peiling van de kiesintenties in opdracht van VRT, De Standaard, RTBF en La Libre.

Premier Charles Michel (MR) is de populairste politicus in Vlaanderen, voor Hilde Crevits (CD&V) en Theo Francken (N-VA). Bart De Wever (N-VA) staat op vijf, net na Kris Peeters (CD&V). Michel staat in Wallonië pas op zes. Paul Magnette (PS) staat op één, gevolgd door zijn partijvoorzitter Elio Di Rupo en DéFI-voorzitter Olivier Maingain. Die staat in Brussel op één, gevolgd door het MR-duo Charles Michel en Didier Reynders.

BELGA Paul Magnette is de populairste politicus in Wallonië.

In Vlaanderen moet N-VA 4,4 procent inleveren ten opzichte van de verkiezingen van 2014, maar de partij blijft met 28,0 procent stevig aan de leiding. CD&V blijft de op een na grootste partij met 19,4 procent (+0,8 pct), terwijl Open Vld op 15,5 procent blijft. De grootste winst is voor Groen, dat 5,3 procent groeit tot 13,9 procent, terwijl sp.a drie procent krimpt tot 11,0 procent. Vlaams Belang wint nauwelijks (0,7 pct) en blijft met 6,5 procent in de buurt van de kiesdrempel, terwijl PVDA die drempel net haalt met 5,1 procent (+2,3 pct).

Photo News De grootste winst in Vlaanderen is volgens de peiling voor Groen, dat 5,3 procent groeit tot 13,9 procent. Fractieleider Kristof Calvo.

PS krijgt klap in Wallonië

In Wallonië krijgt PS na de Publifin- en Samusocialschandalen een klap van 10,5 procent, maar omdat ook de MR 4 procent verliest, blijven de Franstalige socialisten met 21,5 procent net een tiende van een procent groter dan de liberalen. Door een sterke winst van respectievelijk 10,3 en 9,3 procent wippen Ecolo en PTB over cdH, dat 5,3 procent inlevert en dus duidelijk geen profijt trekt uit de beslissing van partijvoorzitter Lutgen om de coalities met PS op te blazen. Ecolo heeft nu 18,5 procent van de kiesintenties, PTB 14,8 procent en cdH nog 8,7 procent. DéFI haalt in Wallonië de kiesdrempel met 5,8 procent.

Brussel

Ook in Brussel verliest de PS bijna 10 procent (9,8 pct) en tuimelt met nog 15,1 procent naar plaats drie, ruim achter de MR (20,7 pct, -2,4 pct) en Ecolo (16,7 pct, +6,2 pct). DéFi is met 14,3 procent nauwelijks kleiner dan de PS, terwijl PVDA met 9,7 procent (+5,9 pct) een stuk groter wordt dan cdH (7,6 pct). Van de Nederlandstalige partijen is N-VA met 3,9 procent groter dan Groen (3,4 pct), terwijl CD&V (2,2 pct) de voormalige nummer 1, Open Vld (1,7 pct), voorgaat. Sp.a is nog goed voor één procent, Vlaams Belang voor een half procent van de kiesintenties.





De peiling werd afgenomen tussen 11 september en 5 oktober. De foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen en Wallonië en 3,6 procent in het Brussels gewest.