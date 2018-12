Peiling: N-VA verliest aan Open Vld en CD&V IB

18 december 2018

05u03

Bron: Belga 0 De N-VA dekt zijn rechterflank goed af, maar de partij verliest wel stemmen in het centrum aan Open Vld en CD&V. Dat blijkt uit de jongste peiling van De Standaard, VRT, La Libre Belgique en RTBF, die afgenomen werd in volle Marrakesh-crisis.

Groen zet zijn opmars verder, terwijl sp.a zakt tot een nieuw historisch dieptepunt. Theo Francken is de populairste politicus van Vlaanderen: 51 procent kan zich inbeelden op hem te stemmen.

Met 28,3 procent moet de N-VA zo'n 4 procentpunt inboeten ten opzichte van de federale verkiezingen van 2014 en ten opzichte van de vorige peiling in maart. Maar in tegenstelling tot bij de gemeenteraadsverkiezingen is het niet Vlaams Belang dat daarvan profiteert. De extreem-rechtse partij komt uit op 7,6 procent, al wordt het Vlaams Belang vaak onderschat in de peilingen.

Van de rechtse koers van N-VA lijken vooral CD&V en Open Vld te profiteren, die er beiden op vooruitgaan in vergelijking met de vorige peiling in maart. De CD&V komt nu uit op 18,7 procent; Open Vld op 17,5 procent. Beide partijen scoren meer dan 2 procentpunt beter dan enkele maanden geleden.

De sterkste stijging is voor Groen, dat nu de vierde grootste partij wordt in Vlaanderen, met 16 procent of 7,4 procentpunt meer dan vier jaar geleden. Het grootste slachtoffer daarvan lijkt sp.a dat wegzakt tot een vijfde plaats in Vlaanderen en 9,2 procent van de stemmen, een nieuw dieptepunt. De partij verliest 4,8 procentpunt tegenover 2014. Ook tegenover de vorige peiling doen de socialisten het nog iets slechter.

PVDA blijft steken op 2,5 procent van de stemmen, 0,4 procentpunt minder dan in 2014 maar bijna een halvering tegenover de vorige peiling in maart.