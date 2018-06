Peeters zal brugpensioen op 56 bij Carrefour niet tegenhouden: "Zal wet op SWT respecteren" TT

14 juni 2018

16u59

Bron: Belga 1 Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal de wet op de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) in het dossier-Carrefour respecteren. Dat heeft de minister duidelijk gemaakt in de Kamer. Hij gaf er zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA) een veeg uit de pan. Sinds begin dit jaar heeft die immers al vijf keer het licht op groen gezet voor SWT vanaf 56 jaar, aldus Peeters. "Toen is deze discussie niet gevoerd."

Volgens het akkoord dat vakbonden en werkgevers overeenkwamen bij de grootwarenhuisketen, zal SWT - het hervormde brugpensioen - mogelijk zijn vanaf 56 jaar. Daarmee zouden 600 personeelsleden gemoeid zijn. In de Wetstraat ontspon zich daarop een discussie tussen minister Peeters enerzijds en N-VA en Open Vld anderzijds, die zich tegen SWT vanaf 56 jaar verzetten.

Tijdens het debat in de Kamer gingen de decibels geregeld de hoogte in. Minister Peeters riep op de essentie niet uit het oog te verliezen. De herstructurering betekent voor meer dan duizend gezinnen een drama en het gaat voor een groot deel om kassiersters met een deeltijdse job en een beperkt loon, aldus de vicepremier.

"Alsof deze mensen de lotto winnen"

"Hou het hoofd koel. Duizend mensen spelen hun job kwijt. Sommigen doen uitschijnen dat SWT een onaanvaardbare luxe is, alsof ze de lotto winnen", betreurde Peeters. "Ik wil de discussie verder voeren, maar met de juiste accenten. Geen discussie over de hoofden heen, waarmee geen enkele caissière een nieuwe baan vindt."

De CD&V'er gooide nog enkele cijfers in het debat. Zo gingen vorig jaar 686 mensen jonger dan 60 jaar op SWT, van wie 103 56-jarigen. In 2011 was nog sprake van 2.180 mensen. "Dus SWT is een uitdovend verhaal", benadrukte hij. Bovendien zal vanaf 2020 SWT niet meer mogelijk zijn onder 60 jaar en vanaf 2019 onder de 59 jaar.

Sneer naar Muyters

Overigens heeft de Vlaamse minister van Werk sinds begin dit jaar al vijf keer een positief advies gegeven voor dossiers waarin SWT op 56 jaar vervat zat, goed voor 131 mensen. De Waalse en Brusselse regering deden hetzelfde voor 4 en 2 dossiers, goed voor respectievelijk 81 en 85 mensen. "Toen is deze discussie niet gevoerd. Ik kreeg elke keer een vriendelijke brief voor akkoord, zonder ideologische bedenking of politieke recuperatie."

Hij gaf ook aan dat amper 18 procent van de mensen op SWT vorig jaar een vacature heeft gekregen van de VDAB. Meer dan 4 op 5 heeft dus geen enkele keer een aanbod ontvangen, benadrukte hij. Om er aan toe te voegen dat de VDAB vorig jaar 954 werklozen heeft gesanctioneerd, terwijl de RVA in 2015 2.604 werklozen op de vingers tikte.

Kamerlid Jan Spooren (N-VA) pleitte ervoor het systeem van SWT versneld af te bouwen en stop te zetten en op korte termijn naar een striktere toepassing te gaan van het systeem, met een actieve zoekplicht tot 65 jaar. Egbert Lachaert (Open Vld) noemde het SWT-systeem oneerlijk, omdat het niet geldt voor bijvoorbeeld de kleine kruidenier. Toen hij zich tot andere Kamerleden richtte, laakte hij hun "plat populisme op de kap van de kassiersters".