Peeters wil zo snel mogelijk nieuwe regering: "Geen akkoord van 150 pagina's, wel aantal krijtlijnen” TT

16 februari 2019

08u38

Bron: Belga 0 Federaal vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil dat er na de verkiezingen van 26 mei heel snel een federale regering komt. Dat zegt hij in een interview met Het Belang van Limburg. Voor Peeters moet die nieuwe regering geen regeerakkoord van 150 pagina's voorstellen, "maar wel met een aantal krijtlijnen die de mogelijkheid geven om enkele dossiers te regelen die zelfs met een staatshervorming niet op te lossen zijn".

Voorbeelden van zulke dossiers zijn de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem, energie, klimaat en mobiliteit. "Zeker nu ze in Brussel zeggen dat ze snelwegen omvormen tot stadsboulevards", klinkt het.

Peeters haalt zijn ervaring als informateur aan op Vlaams en federaal niveau. "Ik weet hoe dat gaat. Met Charles Michel had ik ook een akkoord geschreven van meer dan 100 pagina's. Maar toen zijn N-VA en Open Vld dat regel per regel gaan aanvullen. Inclusief komma's en punten. Is dat niet te vereenvoudigen?"

Het feit dat er vanuit Vlaanderen en Wallonië signalen komen dat daar snel een regering zal worden gevormd maar dat het federaal lang gaat duren, noemt Peeters "een verontrustende situatie”. “Waarom kunnen we de zaken niet verfrissend aanpakken en ze omkeren? We komen met een aantal krijtlijnen in plaats van met een boek van 150 pagina's.”

