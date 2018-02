Peeters tegen systematische screening havenarbeiders: "Schieten in het wilde weg" TT

21 februari 2018

19u31

Bron: Belga 0 Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V), ook lijsttrekker voor zijn partij bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen, zegt dat hij verdere stappen in de strijd tegen drugshandel in de haven toejuicht, maar dat een systematische screening van alle havenarbeiders zijn doel zou voorbijschieten.

"Dat is schieten in het wilde weg", vindt Peeters, die naar eigen zeggen deze week overleg pleegde met zijn Nederlandse college Wouter Koolmees. "Daar is enkel een controle bij aanwerving, zoals dat ook in België het geval is", stelt hij.

Werkgevers en werknemers kunnen volgens Peeters best samen bekijken hoe ze het risico kunnen aanpakken en hoe ze signalen kunnen opvangen van rekrutering door criminele bendes. Een systematische screening van alle havenarbeiders ziet hij in de toekomst niet zitten. "Dat is overshooting, want je gaat ook mensen screenen die geen risico stellen", zegt Peeters. "Anderzijds zijn er ook niet-havenarbeiders die kunnen gerekruteerd worden in de drugshandel."

Peeters leek met zijn reactie niet zozeer naar de inhoud van het Stroomplan te verwijzen, maar naar de uitspraken van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) zondag, waarin die pleitte voor een betere screening van havenarbeiders omdat die nu slechts één keer gescreend worden bij hun aanwerving terwijl ze ook nadien nog in contact kunnen komen met criminele organisaties.

"In lijn met beslissing"

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat in een reactie weten dat de uitspraken van Peeters in lijn liggen met wat er beslist is in het kader van het Stroomplan. Dat houdt geen screening van alle havenarbeiders in, maar wel een proefproject om havenbedrijven de kans te geven medewerkers in "corruptiegevoelige functies" beter te laten screenen, ook na de aanwerving.

De politie zal eerst een dreigingsanalyse uitvoeren en die aan de havensector bezorgen, waarna de sector zelf een lijst zal opstellen van de profielen - zowel arbeiders, bedienden als kaderleden - die met de problematiek in aanraking kunnen komen. De functie is daarbij niet het enige criterium, maar ook bijvoorbeeld om welke shift het gaat of met welke gevoelige informatie de persoon in kwestie moet omgaan. Het aanvragen van de screening door de bedrijven is niet verplicht, maar gebeurt vrijwillig.

De havensector is de eerste waarvoor het screeningsysteem in een pilootproject wordt toegepast. Volgens het kabinet van minister Jambon volgen er later nog andere sectoren.