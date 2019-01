Peeters: "Sociale partners alle kansen geven voor sluiten van interprofessioneel akkoord” bvb

De vakbonden en de werkgeversorganisaties moeten "alle ruimte en kansen" krijgen om de komende weken een interprofessioneel akkoord (IPA) te sluiten. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vandaag gezegd in Het Journaal op één. "Als ze er niet uit geraken, moet de regering beslissen, maar die zal niet kunnen beslissen omdat het parlement zijn goedkeuring moet geven", verwees Peeters naar de complexe politieke situatie.

Met een regering in lopende zaken, die bovendien niet over een meerderheid in het parlement beschikt, is de politieke besluitvorming minder evident geworden, gaf Peeters aan. "De regering kan nog wel beslissingen nemen, maar die zullen pas uitgevoerd kunnen worden als het parlement zich er ook achter zet. (...) De komende dagen moet duidelijk worden wat we nog kunnen doen. We mogen de komende maanden niet als een lamme eend niets meer kunnen doen om de problemen van de mensen op te lossen."

Arbeidsdeal

Voor Peeters is het sociaal overleg een "topprioriteit". "De sociale partners gaan het overleg opstarten over de loonontwikkeling tijdens de komende twee jaren en dat overleg moeten we alle kansen geven. (...) Ik hoop dat ze er in de loop van januari al uit geraken zodat we dan op basis van een sociaal akkoord kunnen bekijken wat er nog verder aangepakt moet worden.”



Dat betekent niet dat de uitvoering van de vorige zomer overeengekomen arbeidsdeal op de lange baan wordt geschoven, benadrukte Peeters. Hij zei dat hij eind november al voorstellen aan de premier heeft overgemaakt om het stelsel van werkloosheidsuitkeringen te hervormen en meer activerend te maken. Over de degressiviteit van de uitkeringen gaf hij geen details, hij zei enkel dat het huidige stelsel sociaal onrechtvaardig is. "Wie een bruto inkomen heeft van 2.500 euro, verliest 94 euro wanneer hij werkloos wordt. Iemand met een loon van 1.600 euro verliest 440 euro. In mijn voorstel haal ik die onrechtvaardigheden eruit", aldus Peeters. "Mijn voorstel is meer activerend dan het huidige stelsel. Het is een heel omvattend voorstel waarmee we het stelsel van werkloosheidsuitkeringen voor de komende 10, 20 jaar op een goede leest kunnen schoeien."

Arco

De woordvoerster van Peeters zegt dat premier Charles Michel de voorstellen inderdaad eind november reeds ontving, maar ze wegens de crisis rond het VN-migratiepact niet meer op de agenda kon zetten. Op de vraag of er voor de verkiezingen nog beslissingen zullen worden genomen over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, antwoordde Peeters dan weer: "We gaan dat bekijken. Eerst gaan de sociale partners hun overleg opstarten".

In het interview werd Peeters ook naar een vergoeding voor de Arco-coöperanten gevraagd en naar de eraan gekoppelde beursgang van staatsbank Belfius. Peeters zei dat er zich voor die beursgang in of rond de maand april misschien een opportuniteit aandient.