Peeters sneert terug naar De Wever: "Doe inkopen op de prachtige Turnhoutsebaan in winkels naar eigen keuze" CD&V-lijsttrekkers stippelen gezamenlijk woonplan voor (groot)steden uit TT

04 september 2018

17u03

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 11 Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters heeft zijn N-VA-concurrent Bart De Wever vanmiddag in de Roma in Antwerpen van antwoord gediend. Peeters nodigde iedereen uit "inkopen te doen op de prachtige Turnhoutsebaan in de winkels naar eigen keuze". De Wever had Peeters gisteren verweten een bezoek gebracht te hebben aan een winkel op de Turnhoutsebaan die eigendom was van iemand die voor wapenhandel was veroordeeld.

Peeters noemde De Wevers woorden gisteren al 'not done'. "Antwerpen verdient meer sérieux dan dat", tweette hij na de uitspraak van de huidige burgemeester. Die had gezegd dat hij "hier een vicepremier" had gehad "die op de Turnhoutsebaan een winkel is binnen gegaan van iemand die is veroordeeld voor onder meer wapenhandel. En die presteert het daar om te zeggen: ‘Het is hier toch helemaal niet slecht, het valt hier veel beter mee dan Bart De Wever beweert.'"



Vandaag, bij het eerste stedenoverleg van CD&V in de Roma in Antwerpen, pal op de Turnhoutsebaan, ging Peeters er nog eens kort op in. "Ik nodig jullie uit om op de prachtige Turnhoutsebaan inkopen te doen in de winkels naar eigen keuze", klonk het subtiel.

Recente uitspraken van @Bart_DeWever en @debackerphil zijn not done. Antwerpen verdient meer sérieux dan dat. Moeten campagne op hoger niveau voeren en echte oplossingen vinden voor de uitdagingen in ‘t Stad. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Stedelijk woonbeleid

De CD&V-lijsttrekkers van acht (groot)steden kwamen samen om tot een gezamenlijke visie op een stedelijk woonbeleid te komen. Ze willen onder meer werk maken van het faciliteren van co-housing, het stimuleren van het aanleggen van groendaken, hamsterkopen mogelijk maken en sociale verhuurkantoren omvormen tot stedelijke verhuurkantoren die voor een ruimere doelgroep werken.



Peeters ontving zijn collega's uit Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Mechelen en Roeselare. "CD&V heeft het imago van een plattelandspartij, maar dat is niet zo", aldus Peeters. "Wij willen ook een beleid voeren dat steden versterkt. We hebben vandaag vergaderd over het creëren van steden op mensenmaat, met negen algemene voorstellen die we in al onze steden opnemen in ons verkiezingsprogramma. Er blijft natuurlijk ook nog ruimte voor lokale accenten."

"Realistische voorstellen"

Bij het opsommen van de voorstellen bleek het vaak te gaan om ideeën die al - soms kleinschalig - worden toegepast in een of meerdere steden. "We willen realistische voorstellen doen, daarom houden we de vinger aan de pols rond zaken die al bewezen hebben dat ze kunnen werken", zegt Peeters. "Het is leerzaam om te kijken hoe men het in andere steden aanpakt. Soms doet men iets elders al beter, ik heb in tegenstelling tot sommige anderen niet de pretentie om te beweren dat in Antwerpen altijd alles beter verloopt."

Een van de opmerkelijkste voorstellen is het creëren van stedelijke verhuurkantoren die niet alleen sociale doelgroepen hebben, maar ook mensen met een beperkt budget op de reguliere markt willen helpen door bijvoorbeeld de verhuurder een huurgarantie van zes maanden te bieden via het OCMW.

Iedereen verdient betaalbare goede woning. Overal i/h land, ook in steden. Vandaag stellen we woonplan ‘grootse steden op mensenmaat’ voor. ⁦@peeters_kris1⁩ Peeters ⁦@NahimaLanjri⁩ ⁦@bastiaenscarol⁩ op weg naar eerste ⁦@cdenv⁩ stedenoverleg in #Antwerpen pic.twitter.com/vo1oPd081Y CD&V Antwerpen(@ cdenvstAd) link