Peeters over uithaal De Wever: "Zulke uitspraken over een politiek tegenstander, dat doe je niet"

15 maart 2019

11u22

Bron: Radio 1 0 Europees lijsttrekker voor CD&V Kris Peeters is niet te spreken over de uithaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zijn adres. Die had gealludeerd op zelfdoding bij de Romeinen in een vergelijking met “het droevige einde” van Peeters. “Ik vind dat geen stijl, zelfdoding is een heel ernstige problematiek”, zegt Peeters nu.

Komt het ooit nog goed tussen Bart De Wever en Kris Peeters? De gemeenteraadscampagne in Antwerpen vorig jaar verliep al bijzonder venijnig nadat De Wever zijn uitdager “een transmigrant” noemde omdat die verhuisd was van Puurs naar Antwerpen. En de uitstap van N-VA uit de regering in december en nakende nieuwe verkiezingscampagne lijken weinig beterschap te brengen, integendeel.

“Het eindigt altijd een beetje droevig”, zei De Wever deze week in het VTM-pogramma ‘Alloo bij Bart De Wever’. “Kijk nu naar Kris Peeters, die de Europese lijst moet trekken: dat is een droevig einde, als vicepremier. Iedereen weet: dat is eigenlijk uw pensioen. De Romeinen zouden gezegd hebben: ‘Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open, u bent niet meer nodig’. En nu word je naar het Europees Parlement gestuurd.”

“Geen stijl”

De CD&V-vicepremier in kwestie was vanmorgen te gast in De ochtend op Radio 1. Hij noemde de uitspraken en de allusie op zelfdoding “geen stijl”. “Zelfdoding is een heel ernstige problematiek. Zulke uitspraken over een politiek tegenstander in de mond nemen, dat doe je niet. (...) “Politiek is geen persoonlijke kwestie. Ik doe zo’n uitspraken zelf niet en ik heb Bart De Wever of niemand persoonlijk getackeld.”

Peeters hoopt dat de campagne voor 26 mei niet dezelfde kant opgaat als de Antwerpse gemeenteraadscampagne. “Ik hoop dat de nationale politiek enig niveau behoudt”, zei hij. De CD&V'er noemde het een “grote eer on naar Europa te gaan”. “Europees Parlement is zeer belangrijk voor Vlaanderen en België. Als christendemocraten hebben we belangrijke Europese traditie, die wil ik verderzetten”, tweette hij.

CD&V-voorzitter Wouter Beke hekelde de uitspraak van De Wever al eerder. “Klasse, je hebt het of je hebt het niet. Een echt degoutante uitspraak van mijn collega. Politiek debat mag hard en stevig zijn, maar vraagt een minimum aan respect. De bodem lijkt nu helemaal weggeslagen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

